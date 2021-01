PDI incauta dispositivos de Florcita Motuda tras allanamiento a su domicilio

La maána de este lunes la Policía de Investigaciones (PDI) condujo un allanamiento en el domicilio de Raúl Alarcón, el diputado más conocido como Florcita Motuda, momento en el que se incautaron dispositivos electrónicos, como un computador y su celular.

Al mismo tiempo que los detectives se encontraban en su casa, Alarcón (ex Partido Humanista) desestimó la veracidad de las acusaciones abuso sexual, violación y difusión de fotos íntimas a través de WhatsApp que pesan en su contra, por parte de una ex pareja.

"El otro día vinieron, pidiendo… porque nosotros habíamos planteado voluntariamente la entrega de los materiales nuestros y quedamos que ellos vinieran. Y ahora se van a llevar mi teléfono y computador del año 800, antiguo", recalcó.

Y añadió que "tengo la confianza de que voy a salir libre de esto, porque todo lo que conversamos (con mi expareja) está grabado en un WhatsApp. Esa es mi confianza y ahí se va a saber todo», detalló el parlamentario, sobre la presencia policial".

En particular, sobre la mujer, de iniciales J.N., el parlamentario sostuvo en Chilevisión que "capaz que se está confundiendo, para no acusarla de mentirosa".

"Se me acusa de violación, que mientras ella dormía yo hacía tal. Bueno, hay que darse cuenta de que todos los sábados nos reuníamos. Llegaba ella tipo 18.00 horas. ¿Y qué haces tú con la polola cuando no la has visto una semana? Por supuesto que tener sexo, es lo lógico".

A eso, añadió que "después, tipo 19:30, ella tomaba como siete pastillas, aspiraba una marihuana medicinal y dormía. Yo me quedaba en el computador un rato, pero tengo 75 años, no se me para a cada rato".

Ante ello Julio César Rodríguez le pidió más cuidado en su relato, por el horario para la protección de los menores que rige por ley para los canales abiertos nacionales.

Luego, sobre la difusión de fotos íntimas en redes sociales, Alarcón planteó que las "tuvimos con aprobación de los dos, no confundan las fotos con la acusación de violación que ella me lanza".

"Yo no filtré esas fotos, no se las mandé a nadie", dijo el parlamentario, asumiendo la falta en que habría incurrido al publicarla en su chat personal. "Aparecieron por un error mío", al darlas a conocer en la sección de "estado" de WhatsApp.

A eso sumó el antecedente de que la relación había concluido hace dos meses, razón por la que "cuando le llevaron las fotos, ella tuvo que haber ardido en furia al pensar que yo me estaba vengando, tuvo que haber sido la primera interpretación".

"Y a lo mejor ella también pudo haber estado esperando la reconciliación. Se tuvo que haber indignado al pensar que yo me estaba vengando de ella", concluyó.