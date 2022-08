After Ever Happy | ¿Dónde ver por streaming las tres primeras películas?

After Ever Happy, la esperada cuarta y última película inspirada en las novelas de Anna Todd, debutará este jueves 25 de agosto en los diferentes cines del país.

La producción, que empezó como un fanfiction sobre la banda One Direction, sigue la historia de dos jóvenes que viven una intensa relación, en la que pasan por altos y bajos.

La cuarta cinta tendrá a la pareja conformada por Tessa y Hardin, interpretados por por Josephine Langford y Hero Fiennes, enfrentándose a complejas situaciones que les impiden avanzar y lograr la felicidad. Nuevamente, vivirán momentos difíciles que pondrán la relación en la cuerda floja.

Si todavía no haz visto las otras películas o si te gustaría revivirlas antes del estreno de After Ever Happy, a continuación te contamos dónde mirarlas.

¿Dónde ver las tres primeras películas de After?

After: Aquí empieza todo

Disponible en: HBO Max y Prime Video

La primera película, estrenada en 2019, cuenta la historia de Tessa Young, una joven muy responsable que cuando conoce a Hardin Scott, cambia su vida.

After: En mil pedazos

Disponible en: HBO Max y Prime Video

La segunda cinta ve a Tessa convertida en una mujer independiente luego de la ruptura con Scott. Además, conocerá a Trevor, su compañero de trabajo que es justamente el tipo de hombre con el que debería estar. Hardin sabe que se equivocó y que deberá luchar por su ex novia.

After: Almas perdidas

Disponible es: Prime Video

La tercera producción muestra a los protagonistas más grandes, por lo que sus intereses han cambiado. Eso no es todo porque además los dos vivirán revelaciones por parte de sus familias, lo que harán que pongan en duda toda su relación.