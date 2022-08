After Ever Happy | ¿Cuándo se estrena la nueva saga de la historia de Tessa y Hardin?

No falta nada para que llegue a la pantalla la cuarta entrega de la saga protagonizada por Josephine Langford y Hero Fiennes "After Ever Happy", la gran pantalla con un nuevo capítulo en la compleja historia de amor entre Tessa y Hardin.

Las cintas son una adaptación de la serie de libros de ficción para adultos escrita por Anna Todd, la cual comenzó como un fanfiction sobre la banda británica One Direction, en el cual el personaje principal estaba basado en el cantante Harry Styles, publicado originalmente en Wattpad, los cuales alcanzaron una gran fama entre los lectores, la cual se extendió a la pantalla grande.

La ficción cuenta la historia de una pareja joven que viven una intensa relación, la cual ha pasado por profundos altos y bajos desde que iniciaron su fogoso romance. La cuarta parte, tal como dice el título, mostraría la evolución de la pareja para lograr la felicidad.

El tráiler muestra a Tessa y Hardin enfrentándose a los obstáculos que les impiden avanzar en la vida y poder tener el futuro juntos que tanto desean. El romance vivirá complejos momentos, que al parecer pondrá en las cuerdas su relación.

La sinopsis de la película señala "A medida que surge una verdad impactante sobre las familias de una pareja, los dos amantes descubren que no son tan diferentes entre sí. Tessa ya no es la chica dulce, sencilla y buena que era cuando conoció a Hardin, como tampoco él es el cruel, chico malhumorado del que se enamoró tanto".

¿Cuándo se estrena After Ever Happy en cines?

La cinta llegará a la gran pantalla el próximo 25 de agosto. Revisa el avance a continuación.