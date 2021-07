After We Fell lanza su primer tráiler | ¿Cuándo se estrena la tercera parte de la saga?

La próxima entrega de la saga romántica adolescente ya casi esta aquí. After We Fell regresa con el siguen capítulo de la historia de amor de Tessa y Hardin.

After We Fell es la tercera entrega de la serie de películas "After", que está adaptada de la nueva serie de ficción para adultos de Anna Todd. La serie de Todd comenzó como un fanfiction sobre la banda británica de chicos One Direction, que se publicó originalmente en Wattpad y que alcanzó gran fama entre el fan base que se expandió a la pantalla grande.

En esta nueva saga la relación entre Tessa (Josephine Langford) y Hardin (Hero Fiennes Tiffin), continua siendo tensa y poniéndose a prueba, como sucedió en las películas pasadas. El nuevo conflicto tiene que ver con el fin de la universidad y la nueva etapa en sus vidas, en donde la pareja no tiene los mismos planes para su futuro.

Tessa quiere ir a Seattle para iniciar el trabajo de sus sueños, mientras que Hardin quiere regresar a Inglaterra ya que siente que no tiene futuro en el país norteamericano, por lo que se crea el principal conflicto ya que sus proyectos se encuentran en paises diferentes, esto sumado a un nuevo personaje que genera los celos de Hardin,

El elenco de After We Fell incluye a Louise Lombard, Rob Estes, Arielle Kebbel, Chance Perdomo, Frances Tuner, Kiana Maderia, Carter Jenkins, Mira Sorvino, con Stephen Moyer reemplazando a Charlie Weber como Christian Vance.

¿Cuándo y Dónde se estrena la tercera película de AFTER?

“After We Fell” será estrenada oficialmente el 1 de septiembre de 2021 en Italia, Polonia y Suecia y desde el 3 de septiembre estará disponible en España. La película recién llegará a Estados Unidos en octubre del mismo año.

Para Latinoamérica aún no hay fecha oficial.