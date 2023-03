Victoria Pedretti es una reconocida actriz que ha aparecido en distintas series de Netflix como “You”, “The Haunting of Hill House” y “The Haunting of Bly Manor”.

La actriz hace unos días estuvo de cumpleaños y para darle la bienvenida a sus 28, Pedretti realizó una denuncia de acoso sexual mediante sus redes sociales.

De parte de reconocido actor

La actriz detrás de Love Quinn en You el pasado 23 de marzo cumplió años y decidió dedicar una publicación en su cuenta de instagram para celebrar este día.

Pedretti cuenta con alrededor de 2 millones de seguidores en instagram y constantemente comparte cosas sobre su vida en sus redes sociales, mostrándose natural y manteniendo una comunicación constante con sus seguidores.

Pero lejos de dar que hablar por su cumpleaños, la actriz ahora da que hablar al publicar una foto desnuda, la que ya fue bajada de Instagram, para dar unos cuantos mensajes por su cumpleaños y es que la actriz reveló una situación de acoso sexual que ocurrió para su cumpleaños del año pasado de parte de un reconocido actor.

“¿Qué mierda es la desnudez parcial? El año pasado en mi cumpleaños, un actor ‘muy conocido’ se me acercó en una fiesta y me dijo, ‘me he masturbado pensando en ti tantas veces’“, se leía en la publicación, agregando que “me quedé en shock con esa osadía. Esto fue DESPUÉS de que expresara lo mucho que me RESPETABA como actriz lol”.

“A veces disfruto la modestia, a veces no. Es una broma pensar que mi propia modestia me protegerá de cualquier falta de respeto que pueda experimentar con mi cuerpo de mujer. Y también, un aplauso a mi cuerpo. Te quiero. eres mío”, finalizó.

Por su contenido de desnudo la foto fue bajada luego de unos minutos, esto porque Instagram tiene una política en contra los desnudos explícitos.

Mediante sus historias de Instagram la actriz reveló que había enfrentado al actor y que prefirió no revelar su identidad porque “No necesito que se arruine su carrera porque me dijera algo estúpido”.

Luego de mencionar que la persona había sido advertida por su actuar, la actriz no se refirió más al asunto.