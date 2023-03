¿El fin de Joe? You culmina su cuarta temporada con dos importantes regresos

You regresó a la pantalla de Netflix el pasado jueves 9 de marzo con la segunda parte de su esperada cuarta temporada, la cual entregó una inesperada sorpresa para los seguidores de la ficción protagonizada por Penn Badgley.

SPOILERS A CONTINUACIÓN. SI AÚN NO ESTÁS AL DÍA CON LOS NUEVOS CAPÍTULOS DE YOU TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

¿Cómo terminó You y qué personajes regresan?

La cuarta temporada mostró a Joe bajó una nueva identidad viviendo en Inglaterra, en donde se hace llamar Jonathan Moore y es un profesor universitario, que nuevamente, y esta vez sin buscarlo, se ve envuelto en el juego de un asesino en serie, que al igual que él, esconde su verdadera identidad en las sombras.

Tras distintas muertes y tras enfrentarse a su némesis, Joe descubre que Rhys Montrose, el candidato a alcalde, es el asesino y sabe también la verdad sobre el protagonista.

El octavo capítulo, sin embargo, cambió la historia de la temporada, ya que produce el gran giro dramático que reveló la verdadera identidad del villano, quien no era otro que Joe.

Cuando los espectadores ven a Rhys en la Parte 1, en realidad no es él. Los asesinatos que supuestamente llevó a cabo él, que incluyen a Malcolm (Stephen Hagan), Simon (Aidan Cheng) y Gemma (Eve Austin), eran en realidad todo obra de Joe, aunque en su mente, estaba tan fuera de realidad que no tenía idea de que esta otra personalidad suya era en realidad la responsable.

Pero eso no es todo, ya que además dos importantes personajes regresaron a la serie: Love (Victoria Pedretti) y Beck (Elizabeth Lali). Dos víctimas de Joe, su esposa y su primera gran obsesión aparecieron gracias el Rhys falso y un sueño febril, recordando toda la verdad de su historia.