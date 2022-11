Primavera Sound Santiago se alista para comenzar su última jornada, la cual contará con la presentación de grandes estrellas de la música como Travis Scott y Bjork, quienes se subirán al escenario del Parque Bicentenario dentro de las próximas horas para deleitar a miles de fans con sus mejores éxitos.

¿A qué hora se presentan los artistas?

La artista islandesa Björk se subirá al escenario Puntoticket a las 19.05 de este domingo con una esperada presentación en donde miles de personas podrán disfrutar de los mejores exitos de la reconocida cantante como It's Oh So Quiet, Army of Me, Venus as a Boy, Losss, Big Time Sensuality y Stonemilker.

El rapero norteamericano Travis Scott el artista tras temas como The Schotts, Highest in the Room, Butterfly Effect, Out West, Love Galore, Goosebumps, Sicko Mode y 90210 también será parte del festival con una actuación que lo reencuentra con el público en territorio nacional.

¿Qué otros artistas se presentan este domingo?

Entre los artistas que se presentan este 13 de noviembre y que también realizarán su espectáculo en el Escenario Puntoticket se encuentran Charli XCX, la cantante y compositora británica, subirá al escenario a las 21.35 horas en donde el público podrá disfrutar en vivo de alguno de sus populares canciones como Boom Clap. Break the Rules, Famous y Hot in It.

Los otros artistas que estarán presente en la última jornada son: Father John Misty, Mitsku, Caroline Polachek, Inti Illimani, Jessie Ware, José González,Joy Orbison, Reveena, Señor Coconut, Amaia, Anz, Beak, Bronko Yoyte, Carolina Durante, Familea Miranda, Follakzoid+Atom, Gop Tun, Mkrni, Niños del Cerro, Santiago Uribe, Sevdaliza, Shellac, Tayhana, Terno Rei, Uniqu3, Z@P, VTSS y LSOXOXO.