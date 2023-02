La ceremonia de los premios Grammy está a punto de suceder y es que la noche del 5 de febrero se premiará a lo mejor de la música del último año, contando con la presencia de distintos artistas invitados como Beyoncé, Taylor Swift, Bad Bunny y Harry Styles.

Además de presentarse artistas durante la ceremonia, como Sam Smith y Kim Petras, quienes presentarán su canción “Unholy”.

¿Dónde ver?

La ceremonia se realizará este 5 de febrero a las 22:00 horas (hora chilena) y se podrá ver a través del canal TNT o mediante la plataforma de streaming HBO Max, siendo los únicos medios en dónde se podrá ver la premiación debido a que son los encargados de emitir los premios esta noche.

¿A qué hora se presenta Harry Styles?

El británico Harry Styles es uno de los confirmados para presentarse durante la ceremonia, pero no sabemos a qué hora saldrá al escenario ya que no es el único que se presentará este domingo ya que además están confirmadas las presentaciones de:

Lizzo

Bad Bunny

Kim Petras y Sam Smith

Luke Combs

Mary J. Blige

Brandi Carlile

Steve Lacy

Cabe destacar que el cantante se encuentra nominado en seis categorías entre las que se encuentra “Mejor Álbum” y “Mejor Álbum Vocal Pop” por su disco Harry’s House y además en “Mejor Canción”, “Mejor Grabación”, “Mejor Pop Solo” y “Mejor Video Musical” con su canción As it Was.

Beyoncé podría romper récord

Es importante mencionar que la cantante Beyoncé es la más nominada de la noche con 9 nominaciones y que en caso de ganar por lo menos en 3 categorías, la artista podría batir el récord de megáfonos obtenidos, desplazando del primer puesto a Georg Solti, quién cuenta con 31 estatuillas, mientras que Beyoncé cuenta con 28 galardones.