Ya se dieron a conocer los nominados a los premios Grammy 2023 que este año vuelven a Los Ángeles, California. Este evento premia a los mejores artistas y grupos de la música que se llevan las preciadas estatuillas de megáfonos dorados. Conoce a continuación en qué categorías está nominado el conocido grupo BTS.

¿En qué categorías de los Grammys está nominado BTS?

El grupo de chicos surcoreanos está nominado en 2 categorías Best Pop Duo/ Group Performance y Best Music Video. Por tercer año consecutivo BTS está nominado a Best Pop Duo/ Group Performance, en esta versión por su éxito “My Universe” junto a Coldplay. En esta categoría compiten con Abba, Camila Cabello ft Ed Sheeran, Post Malone feat Doja Cat, Sam Smith ft Kim Petras.

Mientras que en la categoría Best Music Video están nominados con el video “Yet To Come” y compiten con Adele “Easy on Me”, Doja Cat “Woman”, Kendrick Lamar “The Heart Part 5”, Harry Styles “As it Was” y Taylor Swift “All Too Well: The short film”.

¿Qué artistas se presentarán en los Grammys 2023?

En esta nueva versión de los Grammys se presentarán los siguientes artistas:

Lizzo.

Bad Bunny.

Kim Petras junto a Sam Smith interpretarán la canción “Unholy”.

Luke Combs.

Harry Styles.

Mary J. Blige.

Brandi Carlile.

Steve Lacy.

¿Qué artista recibió más nominaciones en los Grammy 2023?

Beyoncé es la artista más nominada de esta versión de los Grammy al ser finalista en nueve categorías, le sigue el rapero Kendrick Lamar con ocho nominaciones, luego viene Adele y Brandi Carlile que empatan con siete nominaciones cada una.

¿Dónde ver los Grammys?

La ceremonia de premiación es este domingo 5 de febrero a las 22:00 horas y será transmitido por TNT y la plataforma de streaming HBO Max.