Tras un exitoso paso por los cines, en el que acumula más de $270 millones, este viernes debutará Elvis en el servicio de streaming HBO Max a nivel mundial, como parte del acuerdo con Warner Bros.

La película sobre Elvis Presley, dirigida por Baz Luhrmann, cuenta la historia de el Rey del Rock y la complicada relación de 20 años con su manager el coronel Tom Parker.

Si bien Parker lo ayudó a construir su exitosa trayectoria en Estados Unidos y el mundo, también influyó negativamente en varios aspectos de su vida. En el centro de este viaje se encuentra una de las personas más influyentes de Elvis: Priscilla Presley.

Los protagonistas de esta historia son los actores Austin Butler y Tom Hanks, quienes han sido reconocidos internacionalmente por su gran interpretación a lo largo de los 159 minutos.

Olivia DeJonge, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Luke Bracey, David Wenham, Kelvin Harrison Jr, Xavier Samuel y Kodi Smit-McPhee completan el resto de elenco de lujo.

¿A qué hora se estrena Elvis en HBO Max?

Elvis debutará este viernes 2 de septiembre a las 04:00 horas de Chile por HBO Max.

3:00 AM: México, Colombia, Perú, Ecuador

4:00 AM: República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Bolivia, Paraguay

5:00 AM: Argentina, Uruguay y Brasil