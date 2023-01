La temporada de premios de Hollywood está muy cerca de comenzar y con la revelación de los nominados de los Globos de Oro 2023, también se presentaron grandes sorpresas. Merlina y su protagonista, Jenna Ortega, obtuvieron distinciones en la importante ceremonia que premia a lo mejor del entretenimiento.

Tan solo con una temporada al aire, la ficción de Netflix, basada en la menor de las integrantes de la familia Addams, se convirtió en todo un éxito en el streaming, en donde desde su primer día en la plataforma ha estado entre los primeros lugares de las producciones más vistas.

Con una divertida historia, que tiene detrás al reconocido director Tim Burton, no es sorpresa que la nueva serie, que ya fue renovada para una segunda entrega, este entre los nominados.

¿A qué categorías está nominada y contra quienes compite?

La protagonista de la serie, Jenna Ortega, compite en la categoría a Mejor Actuación de una Actriz en una Serie de Televisión-Musical o Comedia, en donde compite contra:

Quinta Brunson, “Abbott Elementary”

Kaley Cuoco, “The Flight Attendant”

Selena Gomez, “Only Murders in the Building”

Jean Smart, “Hacks”

Mientras que la serie está nominada en la categoría Mejor Serie de Televisión - Musical o Comedia, en donde se enfrenta a Abbott Elementar y The Bear, ambas producciones también debutaron en la pantalla el 2022, y a Hacks, Only Murders in the Building y Wednesday.

¿Dónde ver los Globos de Oro 2023?

La ceremonia se realizará este martes 10 de enero y en Latinoamérica se espera que las transmisiones lleguen nuevamente de la mano de TNT, como todos los años, aunque no ha sido confirmado.

En Estados Unidos, NBC nuevamente transmitirá el evento, luego de la polémica del 2022, en donde la ceremonia fue privada y no televisada, y la cadena, que tradicionalmente emite la premiación, decidió no transmitirlos ese año debido a que consideran que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), agrupación encargada de decidir a los ganadores y los nominados, necesita una "reforma significativa".