¡Lo hizo otra vez! Kramer sorprende imitando a José Antonio Neme

¡Stefan Kramer no para!, el humorista nacional continua sorprendiendo con sus imitaciones a reconocidos personajes tanto nacionales como internacionales, en esta oportunidad el hombre de las "mil caras" decidió caracterizar al periodista y conductor del matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme.

Si la semana pasada fue el turno del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, ahora en el segundo episodio de "Conociéndote", que dura alrededor de 3 minutos, el comediante imitando al rostro de Mega. En la postal comienza señalando: "Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar?, ¿qué es lo que tiene que suceder?".

Luego señala: "Me quiero ir a mi casa y ustedes me tienen acá como diciendo 'oye habla algo'".

"Ya no me cuestiono nada, no me cuestiono, yo vivo, y trato de hacer bien mi pega, no le hago daño a nadie, y a veces hay gente que siente que no soy una persona tan simpática". señala en otra oportunidad durante el sketch.

También señala: "Estoy enojado, porque puedo estar enojado, porque no todo el tiempo hay que estar contento, como si fuera un estándar de vida, yo desconfió, encuentro un poco curiosa a la gente que esta contenta todo el día"

E incluso hace referencia a su cambio de canal, recordemos que el comunicador dejo La Red para sumarse a Mega. "Todo en la vida tiene un precio y Mega lo pagó", señala en el registro.

Asimismo, se quiebra cuando habla acerca de sus mascotas "yo amo a mis perros, son mi contención, me emocionan, converso con ellos" dice entre lágrimas.

El video fue compartido en la cuenta de Instagram del humorista y cuenta con casi 100 mil reproducciones.