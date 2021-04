"Aunque haya asistido muy poco al Congreso...": El tenso llamado de Joaquín Lavín Jr. a Mucho Gusto

El diputado Joaquín Lavín Jr. llamó a Mucho Gusto para reaccionar ante el reportaje de Paulina de Allende-Salazar que denunciaba el exceso horas extras y los millonarios pagos que se hicieron por las mismas en la Municipalidad de Maipú.

Lavín Jr. Llamó en representación de su esposa, la alcaldesa de Maipú Cathy Barriga, quien hasta ahora no ha querido responder al reportaje de Mega. El asunto es que apenas le preguntaron cómo estaba, el parlamentario explotó en furia.

"No muy bien. Estoy bastante molesto. Indignado más bien, por las cosas que han dicho ustedes en este matinal. Hay cosas que no se pueden dejar pasar. Primero, si hablan de Maipú, especialmente tú, hay que aclarar que hay conflicto de interés", respondió desafiante Lavín Jr a José Antonio Neme.

"¿Usted encuentra?", le cuestionó Neme. Ante lo que el diputado expuso que "porque si hablamos de corrupción, si hay una persona que fue condenada por fraude al fisco en ese municipio fue su padre, que fue concejal de Maipú en la administración anterior".

Entonces se dio el siguiente diálogo:

Neme: ¿Puedo hacer una pregunta? Voy a contestar porque me está emplazando. ¿Fui yo condenado por corrupción?

Lavín: No, pero hay un conflicto de interés.

Neme: ¿Fui yo funcionario del municipio?

Lavín: No.

Neme: Yo puedo responder por mí y mi trabajo, no puedo responder por mi padre y mi madre. Sí, mi padre fue condenado por corrupción. Las responsabilidades penales, porque usted lo sabe muy bien, diputado, porque es diputado de la República, aunque haya asistido muy poco al Congreso, las responsabilidades penales son individuales (…) yo no tengo nada que ver con él en términos penales. Utilice el tiempo que le estamos dando para hablar sobre lo que ha hecho la alcaldesa en el municipio. Paulina de Allende fue la que hizo el reportaje.

Joaquín Lavín Jr. vs. Paulina de Allende Salazar

El asunto no paró ahí, porque después la periodista responsable del polémico reportaje intentó que el parlamentario se refiriera a los dineros invertidos por la municipalidad de Maipú, que era básicamente la razón por la que había llamado en primera instancia.

Pero, Lavín Jr. se negó a entregar respuestas concretas sobre el tema e incluso llegó a amenazar con acciones legales por injurias y calumnias. Así se dio el intercambio:

Paulina de Allende: Diputado, nos llamó usted, con interés suyo, porque me imagino quiere dar alguna explicación sobre el reportaje. ¿Qué le parece si hablamos sobre eso?

Lavín: Aquí hay una clara mala intención…

Paulina de Allende: Diputado…

Lavín: Déjeme hablar.

Paulina de Allende: Nosotros indagamos sobre la municipalidad de Maipú porque, es por lejos, la municipalidad con más reparos.

Lavín: Yo he escuchado que ustedes hablan de corrupción, fraude. Ustedes están imputando delitos. Si aquí existiera fraude y corrupción esto estaría en Fiscalía hace rato. Emiten juicios.

Paulina de Allende: Acuérdese que usted mismo criticó las horas extras excesivas del alcalde anterior que competía con su mujer. Usted lo dijo, lo tenemos.

Lavín: Todas las acusaciones se hacen en período de campaña y se busca atacar a una figura. A mí no me interesa entrar en el fondo. Lo que está haciendo el canal me parece un ataque descarado. Ustedes quieren agrandar esto con fines políticos.

Paulina de Allende: Lo escucho con respeto, diputado. No engañemos a la gente, hay procesos que se deben cumplir.

Lavín: Gracias a todo lo que ustedes han dicho, imputaciones de corrupción y fraude, la alcaldesa ha recibido miles de insultos y ataques. Eso es todo lo que yo tenía que decir.

Paulina de Allende: ¿Usted vio el reportaje?

Lavín: Sí, y por lo mismo se van a presentar querellas por injurias y calumnias.

Paulina de Allende: ¿Usted escuchó algún juicio?

Lavín: No tengo mayor interés en escucharla.

Paulina de Allende: ¿Entonces por qué nos llama?

El tenso momento televisivo se puede revisar en el sitio de Mega.