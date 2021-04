En su primer día y no se lo mando a decir con nadie: Paulina de Allende incomoda a J.A. Neme con quemante pregunta

No dejó pasar ni siquiera un día y José Antonio Neme ya tuvo su primera polémica al protagonizar un tenso diálogo con Paulina de Allende Salazar, quien lo recibió con nada menos que una quemante pregunta en su primer día de retorno al "Mucho Gusto", tras su salida de La Red.

La lectura de unas cuantas preguntas de la audiencia generó el momento propicio para que la ex periodista de TVN incomodara a su flamante compañero.

"La gente pregunta y me parece que ley pareja no es dura...", partió diciendo Paulina, de alguna manera advirtiendo lo que se venía, a propósito de unas fotos que publicó hace un par de semanas y en las que se mostraba fuera de Chile.

"¿Efectivamente saliste fuera de Chile, en qué condiciones?", le cuestionó De Allende.

Neme no le hizo amague a la pregunta, pero no muy contento reaccionó: "salí diez días, fui a California, hace un mes, más menos. Cuando estábamos en fase 2 o 3, cuando los contagios no sobrepasaban los tres mil".

"Me sometí a los controles legales, fui con mi mamá. Teníamos que hacer algo particular en Los ángeles y nos quedamos diez días después de eso", añadió el recién llegado.

Luego el ex animador de "Pauta Libre" indicó que "hay una responsabilidad en el escenario que existe. Lo pensaría más. Hoy día ni siquiera se puede salir".

"Había una discusión respecto al cierre o no de fronteras. El gobierno consideró que no era necesario hasta hace algunos días atrás. Por lo tanto, uno también es sujeto de la comunicación de riesgo".

"Entonces, no voy a satanizar mi viaje, ni el de nadie, porque no es lo mismo hacer un viaje bajo los protocolos legales que existen, PCR de entrada, PCR de salida, mascarillas, en fin, que ir a una fiesta y tirarle botellazos a Carabineros. Pero tomo el punto, porque yo soy súper claro, franco y no esquivo ni una pregunta. Y a lo mejor lo reconsideraría evidentemente hoy", puntualizó.