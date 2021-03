José Antonio Neme se va de La Red para volver a Mega: "Dispuesto a hacer mi tipo de periodismo donde sea"

El periodista José Antonio Neme dejará esta semana el canal La Red, tras cobrar gran relevancia en sus pantallas conduciendo programas como "Pauta Libre" y participar en otros como "Hola Chile", para volver a Mega y retomar la conducción de "Mucho Gusto".

El rostro detonó las alertas después de que la mañana de este lunes publicó un tuit indicando: "Ante las dudas. Me siento agradecido y muy satisfecho con el resultado de @pautalibrelared y mis admiradas compañeras. Yo dejo este grab proyecto q ya tiene vida independiente. Sigan apoyando cada domingo al panel en su incansable búsqueda x la verdad. Gracias!".

Es por eso que consultado por qué había sucedido, Neme indicó a RedGol que "no ha pasado nada. Yo tengo la mejor impresión de La Red, estaba muy cómodo, muy contento con los proyectos en los cuales estaba trabajando. Pero se presentó una oportunidad distinta".

"Creo que los proyectos a los que fui llamado para La Red están súper bien. 'Pauta Libre' es un programa que logramos instalar, que ya tiene una vida, una orgánica propia. Y se me plantean nuevos desafíos en Mega y estoy contento. Vamos a la aventura, eso es lo que a mí me mueve un poco. Lo mismo que me hizo llegar a La Red, como construir. Colaborar y construir con equipos", resaltó.

Sobre lo abrupto de la decisión, cuando su figura había crecido considerablemente con el firme enfoque periodístico que había adoptado La Red para sus programas, José Antonio explicó que "fue una decisión rápida porque no me gusta dilatar las cosas y estoy muy contento, muy agradecido de La Red, muy agradecido de Mega. Y dispuesto a hacer mi tipo de periodismo donde sea, yo lo dije siempre, lo dije en Pauta Libre y lo voy a repetir en Mega".

"Voy a ser el mismo en Mega, en Pauta Libre, en La Red, vendiendo pan, haciendo pizza. Tengo mi criterio, lo ajusto, lo debato, acepto otros puntos de vista, pero respeto mis convicciones y Mega lo ha entendido así también", finalizó.

Desde La Red confirmaron que Neme concluye sus labores en el canal este 31 de marzo y se despedirá en "Hola Chile".