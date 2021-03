José Antonio Neme descarta volver a conducir noticieros: "Es una cosa, pero tan aburrida"

José Antonio Neme fue el más reciente invitado del programa Almorzando con el Rubio que conduce Martín Cárcamo a través de redes sociales, en donde se refirió a la posibilidad de volver a trabajar como lector de noticias.

En conversación con Cristián Sánchez, quien se encuentra remplazando a Martín Cárcamo, el comunicador indicó que descarta la posibilidad de volver a realizar ese trabajo: "No volvería a leer noticias, porque me aburro, encuentro que es una cosa, pero tan aburrida. No estoy ninguneando a nadie, todos son igual de buenos y talentosos, estoy solamente hablando de mi preferencia, habrá otras personas que encuentran de lo más entretenido sentarse a leer noticias”, indicó.

Agregó además que su negativa, se debe a la forma en que se realizan este tipo de programas: "Yo lo hice muchos años. Como hoy día están estructurados los noticieros, de esta suerte como de personas que narran, narran y narran, y ni siquiera narran lo que ellos creen o sienten, sino que narran lo que otros les escriben, para que lo digan de esa forma, a mí no me atrae".

"Yo no lo pasaría bien, ni tampoco sería yo un aporte leyendo noticias porque soy muy poco correcto. Gané mucho con el despido, lo miro en perspectiva, me sacó de una zona cómoda". agregó el conductor de Pauta Libre de La Red.