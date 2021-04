¡Lo hizo de nuevo! Stefan Kramer comparte hilarante imitación de Felipe Alessandri

Stefan Kramer, el reconocido humorista nacional, volvió a sorprender con otra divertida imitación, esta vez caracterizó al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, para una sección llamada "Conociéndote":

El sketch de casi tres minutos en donde participa "Pipe Alessandri", comieza con la pregunta "¿Te gustaría ser presidente?, a lo que contesta imitando a el político: "No, no, mi señora me mata, he estado muy poco en la casa, me reta porque yo trabajo de domingo y domingo, para que mi señora me aguante todo el día tengo que llegar a la casa a hacer lo mío."

Luego continua comentando: "Estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible, yo estoy tratando de hacer las cosas lo mejor que puedo y doy todo mi esfuerzo, ha sido muy duro".

"Tenemos aquí la próxima semana poner los siete semáforos que sacaron, vamos a pavimentar todo el piso acá, vamos a poner unas canchas sintéticas ... lo más probable que dure una semana, los semaforos los violentistas lo rompen a cada rato (...) El otro día estábamos poniendo uno nuevo nuevo y en la amarilla ya se la había choreado toda". indica.

Tambiñen habla sobre nuevas medidas que implementó. "Saben lo que yo instauré (...) el rompe paga, claro porque resulta que antes no pasaba nada, entonces sepa moya quien paga, entonces ahora es rompe y paga, cada persona que rompe algo lo paga", "¿Y funciona?" le preguntan, a lo que contesta: "no"".

Asimismo, recitó una paya: "Bienvenido septiembre, viva la chica y la empaná.. chao los capuchas... saquemos la chupalla y comamos empanas"

Sobre los casos de corrupción señaló: "Corrupción siempre ha habido en todos lados, nosotros tenemos más o menos 2000 corrupciones al mes, 600 mil al año, lo peor de esta situación es que nosotros no tenemos poder de fiscalización, los carabineros lo pueden hacer, pero yo soy casi un paz ciudadana"

