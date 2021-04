[VIDEO] ¡No lo va a soltar! Stefan Kramer lanza otra imitación de Rodrigo Sepúlveda

El éxito de Stefan Kramer con la imitación que hizo del periodista de Mega Rodrigo Sepúlveda es indiscutido. El mismo rostro televisivo lo avaló y ahora el comediante volvió a lanzar un clip personificándolo.

Todo partió en la previa al partido amistoso de Chile con Bolivia hace un par de semanas y desde entonces no lo soltó más, replicando el acto luego desde un vehículo para desearle una buena semana a sus seguidores.

Ahora, con un espíritu positivo similar y como si fuese uno de los ya clásicos "Throwback Thursday" (#TBT), ese hashtag con que los usuarios comparten fotos antiguas en la plataforma, Kramer desató su creatividad para publicar un video en el que aparece en medio de una cocina.

"El día en que #Sepu se quería hacer un cafecito", dice el texto que acompaña el clip.

Investido como el personaje, el imitador comenta: "¿cómo les va? Yo aquí, intentando hacerme un café y no queda… eso me calienta, me da rabia, me embronca".

"Bueno… buena semana, que les vaya bien… ¡por la mierda! perdón por la expresión", concluye antes de que se corte el video.

Sepúlveda ya había manifestado su aprecio por estos registros, asegurando que "un honor. Mi respeto y agradecimiento"; pero ahora reaccionó directamente dejando un comentario en el post.

"Es un verdadero genio @stefankramer !! Me he reído tanto ����������������. Hasta la camisa es igual! Un grande. Gracias por tanto respeto y cariño. Abrazo virtual", dijo Sepu.