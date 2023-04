Durante la madrugada se presentó un nuevo tráiler para Spider-man: Across the Spiderverse, revisa el nuevo avance de la película a continuación.

Miles Morales es perseguido en el nuevo tráiler de Spider-man: Across the Spiderverse

Spider-Man: Across the Spiderverse es la secuela de la película estrenada en 2018 llamada Spider-Man: Into the Spiderverse. Nuevamente con Miles Morales como protagonista podremos ver a más Spidermans del multiverso.

Con fecha fijada para estrenarse este mes de junio de 2023, la cinta nos presentó un nuevo tráiler en dónde podemos ver aún más sobre lo que será la película animada de Sony Pictures y Marvel Studios.

Perseguido por diferentes spidermans

Durante está jornada se presentó un nuevo tráiler para Across the Spiderverse, en un video lleno de acción podemos ver a Miles Morales nuevamente y también a Spider-Gwen quién lleva a Miles a un lugar donde se encuentra con múltiples versiones del superhéroe y se nos presenta a Miguel O’Hara quién es interpretado por Oscar Isaac y que es la mente maestra detrás de el lugar de reunión del los distintos hombres arañas.

O’Hara es quién cuestiona a Miles sobre lo importante y sacrificado que es ser Spider-Man y le presenta la disyuntiva de si tuviera que salvar a alguién, salva a quién ama o al multiverso completo.

Luego de esto vemos más escenas de acción y vemos a Morales perseguido por múltiples Spider-Man, dónde además se nos dió un pequeño guiño al meme de los tres Spider-Man que se señalan entre sí.

Revisa el tráiler completo a continuación:

Spider-Man Across the Spiderverse tiene fijado su estreno para el 2 de junio de 2023 y según la sinopsis la historia tratará de lo siguiente:

“Después de reunirse con Gwen Stacy, Spider-Man, el amigable vecindario de tiempo completo de Brooklyn, es catapultado a través del Multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spider-People encargado de proteger su existencia. Pero cuando los héroes chocan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles se enfrenta a las otras arañas y debe redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a las personas que más ama”.