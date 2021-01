Luis Jara estrena su tema "Velita blanca" con Camila Recabarren como la protagonista del vídeo

El cantante nacional estreno el videoclip de su nueva canción "Velita blanca", donde comparte créditos con el artista puertorriqueño O'Daniel y la ex Miss Chile, Camila Recabarren, protagoniza del clip.

Sobre la canción, Luis Jara comentó a Publimetro que "Franco El Gorila me buscó para realizar una colaboración, con él venía un joven cantante, O'Daniel, que me mostró una canción 'Velita Blanca' y la verdad es que me sedujo, me pareció una apuesta muy moderna que en definitiva me permite acercarme a un público más joven".

Durante el vídeo la ex participante de Volverías con tu ex interpreta a una mujer que pasa por varias etapas y al final del vídeo la joven se rapa su larga cabellera.

La modelo uso su Instagram para compartir imágenes sobre su experiencia trabajando junto al cantante nacional, donde después del estreno compartió una foto junto a Jara, sentados en una de la camas que aparecen en el clip señalando que "no todas pueden decir que estuvieron en la cama con Luis Jara”, se lee en la publicación, la cual acumula hasta ahora 72 mil "Me Gusta".

El videoclip se estreno en Youtube este jueves y ya suma más de 35 mil visitas en la plataforma.