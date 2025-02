Tomás Barrios (139°) se ganó un lugar en el cuadro principal del ATP 500 de Río de Janeiro tras superar con éxito la fase clasificatoria.

Luego de vencer a Cristian Garin y al argentino Camilo Ugo Carabelli en un maratónico partido de más de tres horas, el chileno se preparaba para un debut desafiante ante Lorenzo Musetti (17°).

Sin embargo, el italiano se bajó del torneo por lesión, lo que modificó el panorama para el chillanejo. Ahora, su rival será el portugués Jaime Faria (107°).

Este cambio, en el papel, beneficia a Barrios, ya que evita medirse con un top 20 y enfrenta a un oponente con menos experiencia en torneos de esta categoría.

El partido entre Tomás Barrios y Jaime Faria está programado para este martes 18 de febrero, en la Cancha 4 del ATP de Río de Janeiro.

El encuentro se jugará en el segundo turno, por lo que se espera que comience no antes de las 17:40 horas de Chile.

