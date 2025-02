Un panorama completamente distinto es el que enfrenta durante 2025 el chileno Alejandro Tabilo, en comparación con lo que hizo el 2024. Prueba de ello fue su dura derrota en el ATP 500 en Río de Janeiro ante el taiwanés Chun Hsin Tseng (125° del ranking).

El zurdo de origen canadiense sucumbió ante el asiático en primera ronda del certamen en Brasil y cayó por parciales de 2-6 y 5-7, en la que significó su cuarta derrota consecutiva en primera ronda durante el presente año, además de una importante caída en la clasificación mundial.

Pero más allá de lo anterior, la realidad es que Tabilo enfrenta una dura mala racha en el ATP Tour, donde no conoce de triunfos desde el 28 de octubre del 2024, cuando ganó en la fase inicial del Masters 1000 de París-Bercy al portugués Nuno Borges.

ver también Lamentable: Tabilo llegará al Chile Open tras ser eliminado por el 125 del mundo en Río de Janeiro

La mala racha de Alejandro Tabilo en el ATP Tour

Esta seguidilla de derrotas arrancó el 29 de octubre del año anterior, en el último Masters 1000 de la pasada temporada, cuando cayó ante el griego Stefanos Tsitsipas por 3-6 y 4-6. Tras ello, vinieron las vacaciones y la preparación para la actual campaña.

En el 2025, Tabilo arrancó con caída en el ATP 250 de Brisbane ante el francés Benjamin Bonzi (64°) por 7-6, 6-7 y 4-6. Luego tuvo su peor derrota, donde defendía el título del ATP 250 de Auckland, ante el estadounidense Nishesh Basavareddy por 4-6, 7-5 y 4-6.

En el Australian Open volvió a perder, esta vez con el español Roberto Carballés Baena por 6-1, 2-6, 3-6 y 6-7, para luego ser eliminado en primera ronda del ATP de Buenos Aires por el serbio Laslo Djere por 6-2, 1-6 y 6-7. A ellos se suma la reciente caída en Río.

Publicidad

Publicidad

¿Qué dice el zurdo sobre su actual momento?

En palabras con AS Chile, Tabilo expresó al respecto que “no sentí que jugué muy bien y, no sé (…) hay que analizar bien qué está pasando y tratar de darlo vuelta”, y añade que “hay que tratar de dar vuelta la página y encontrar el juego, pero sí, me he estado sintiendo bien y no sé qué está pasando dentro de la cancha“.

Alejandro Tabilo de mala racha en el ATP Tour durante 2025 (Getty Images)

Publicidad