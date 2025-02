Alejandro Tabilo tuvo un amarguísimo debut y despedida del ATP 500 de Río de Janeiro. El chileno, número 28° en el ranking ATP, cayó por parciales de 6-2 y 7-5 en una hora y 36 minutos ante el taiwanés Tseng Chun-Hsin (125°).

La raqueta nacional tuvo un inicio complicado ante un rival inspirado que rápidamente se quedó con la primera manca en la tierra batida brasileño.

El bajo nivel de Tabilo se mantuvo en el segundo set. Pese a que hubo algo de mejora, con el chileno teniendo la opción de quedarse con la manga al ir 5-4 y 30-0 arriba para quebrar, lamentablemente se desinfló en el peor momento posible.

Tseng Chun-Hsin aprovechó esta oportunidad que le dio Jano, remontando el set para finalmente ganar el partido por la primera ronda del torneo brasileño.

Así las cosas, el único chileno que pudo festejar el lunes fue Nicolás Jarry tras vencer por 4-6. 6-3 y 6-4 al argentino Juan Manuel Cerúndolo, esto a la espera de lo que pueda hacer Marcelo Tomás Barrios (139°), que se medirá contra el portugués Jaime Faria (107°) hoy martes.

Lo que viene para Alejandro Tabilo

Ahora a Alejandro Tabilo no le que otra que centrarse en lo que será su participación en el Chile Open. Afortunadamente en Río de Janeiro no defendía puntos, situación que no se repetirá en el torneo de arcilla nacional.

En el 2024 Jano fue finalista, por lo que está obligado a realizar el mejor de los papeles en el abierto chileno. ¿Podrá hacerlo tras caer ante el 125 del mundo?