Cristian Garin no está pasando por su mejor momento en el circuito ATP. Con más reciente derrota en la qualy del Masters 1000 de Miami lo hizo tomar una fuerte decisión.

Gago ha sufrido un bajón en el último tiempo y los resultados no han sido los esperados, además de sufrir la lamentable pérdida de su padre. El 2026 no está siendo como imaginaba, lo cual lo empujó a decidir respecto a su presente deportivo.

Garin se aleja un tiempo

En su más reciente encuentro, Cristian Garin (95°) cayó frente a Liam Draxl en la qualy del Masters 1000 de Miami. 6-4, 4-6 y 2-6 fue el marcador en favor del canadiense, lo que dejó al nacional sin opciones de meterse en el cuadro principal del torneo.

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En lo que va del año, Garin solo ha ganado un partido a nivel ATP, cayendo en los otros 3 duelos de esta temporada. Incluso, Gago fue relegado por Nicolás Massú en el equipo de Copa Davis en la llave frente a Serbia, donde fue reemplazado por Tomás Barrios.

Estos recientes antecedentes, hicieron que Cristian Garin decidiera tomarse un descanso en el circuito. El ariqueño no está en su mejor momento físico, por lo que parará hasta volver a estar a plenitud y así, encontrar nuevamente su buen tenis.

“Hola gente. Último mes complicado por una lesión muscular abdominal. Toca parar un poco y preparar para volver al 100%. Espero volver a competir pronto“, indicó Cristian Garin en redes sociales.

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Imagen: Instagram

De esta manera, Garin quedará fuera del Challenger de Sao Paulo y el ATP 250 de Houston en los proximos días. Gago intentará recobrar energías y así demostrar el nivel que lo llevó a ser el 17° del mundo y ganar 5 títulos ATP. Tanque tendrá una merecida pausa.