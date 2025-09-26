Serena Williams volvió a acaparar todas las miradas, esta vez por su apariencia en la premiere del cortometraje de Gucci, The Tiger, en Milán.

La exnúmero 1 del mundo desfiló con un vestido negro con detalles de plumas en los hombros y dejó en evidencia su impresionante pérdida de peso, un tema que ha generado mucho controversia en los últimos meses.

Serena Williams durante la Semana de la Moda de Milán.

Serena y un loll que habla por sí solo

La estadounidense no pasó desapercibida en la alfombra roja. Fans y medios se volcaron a comentar su figura más estilizada, que ella misma ya había mostrado semanas antes en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del tenis de Maria Sharapova.

En Instagram, Williams también compartió imágenes en lencería que mostraban su cambio físico, reconociendo que perder peso tras el nacimiento de su segundo hijo había sido un desafío.

Serena Williams presenta a Maria Sharapova durante la ceremonia del Salón de la Fama del Tenis Internacional (Getty Images).

Publicidad

Publicidad

ver también Reconocida actriz lanza dura crítica contra Serena Williams por promover el uso de Ozempic: “Estas celebridades…”

“Mi vida entera es…”

Tras años de entrenamientos intensos y hábitos saludables, Serena admitió que no lograba bajar de cierto punto en la pesa.

“Mi vida entera es estar en el gimnasio, entrenando, corriendo, haciendo HIIT, bailando… de todo”, explicó a Vogue.

Fue entonces cuando decidió probar el polémico Ozempic, un medicamento que le ha ayudado a superar ese límite.

Publicidad

Publicidad

La polémica

El drástico cambio de Williams generó críticas por la promoción del medicamento, especialmente porque su esposo, Alexis Ohanian, fundador de Reddit, es inversor y miembro del directorio de la compañía que produce el fármaco.

Aun así, la extenista defiende su decisión, destacando que este ajuste fue clave para lograr lo que años de esfuerzo físico no habían conseguido.

“Era muy frustrante hacer todo igual y no poder cambiar el número en la báscula ni la forma de mi cuerpo”, admitió.

Publicidad