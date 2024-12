La temporada 2025 del tenis comenzó con todo, destacando la fuerte presencia chilena en los primeros torneos del año entrante, esta vez en el ATP de Brisbane.

La noticia la dio Nicolás Jarry (35°), quien dejó atrás los recuerdos del final de la temporada pasada y arrancó con una sólida victoria.

La segunda raqueta de Chile se impuso en el cemento australiano, superando al argentino Mariano Navone (47°) por un ajustado 7-5 y 7-6 (7), en un partido que duró una hora y 50 minutos.

Jarry Triunfa en Brisbane y tiene fecha para su próximo partido

El tenista nacional analizó de manera crítica su actuación en la primera ronda del ATP 250 de Brisbane:

“El partido fue bien batallado, las condiciones estaban difíciles, con mucho viento, estábamos en una de las canchas que no están techadas, con condiciones diferentes a las tres principales. Fui compitiendo muy bien, saqué muy bien, me dio tranquilidad. No estuve devolviendo bien, pero cuando conecté un par de devoluciones me sentí con buenas chances de quebrar y así fue“.

Jarry fue enfático en sus declaraciones: “Muy contento por haber trasladado bastante de lo que estoy trabajando en pretemporada, estar más agresivo y más rápido, tratando de ganar la iniciativa. Lo puedo hacer mejor, pero estaban los nervios de ser el primer partido del año. Contento de seguir sumando partidos en la previa de Australia”.

Nicolás Jarry a través de su cuenta de Instagram @nicojarry

¿Cuándo juega Nicolás Jarry?

El tenista chileno se enfrentará el francés Benjamín Bonzi (75 del ranking mundial), quien eliminó a Alejandro Tabilo en la primera ronda.

El duelo entre Nicolás Jarry y Benjamín Bonzi será el primer partido en el court 10, a las 12:00 del mediodía (hora local de Australia), es decir, a las 23:00 horas del 31 de diciembre en Chile.

En cuanto a la transmisión no se podrá ver por televisión, la razón es porque se jugará en una cancha alternativa.

En cuanto al historial entre ambos, solo se ha disputado un enfrentamiento, en 2022, cuando Bonzi se impuso en las semifinales del Challenger de Aix-en-Provence tras ganar tres tie breaks.