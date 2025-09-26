Jack Draper ya es más que una promesa del tenis británico. Actualmente es el N°1 de Gran Bretaña y es el N°7 del mundo, ingresando este año por primera vez al Top 10 del ranking ATP.

Pero todos esos avances se verán truncados por una lesión en la mano que lo forzó a retirarse de varios torneos importantes, truncando por completo una temporada que prometía más que nunca.

Pero el golpe no es solo deportivo, porque además de la gran posibilidad de salir de Top 10, perderá una millonaria suma de dinero.

ver también Federer pide justicia para Tabilo y los otros cracks del ATP: “Por eso Alcaraz y Sinner pueden…”

La lesión que frena el ascenso de Jack Draper

El joven de 23 reveló durante el US Open que el dolor en su mano le ha impedido competir al máximo nivel.

Su derrota frente a Marin Cilic puso en evidencia la gravedad del problema, que lo obligó a retirarse del torneo y a replantearse sus próximos meses de competencia.

“Es frustrante enfrentar lo mismo mes tras mes, pero debo aceptar la situación y pensar en recuperarme para volver más fuerte”, comentó en ese momento.

Publicidad

Publicidad

Jack Draper durante su último partido en el US Open (Getty Images).

ver también Tabilo “se da voltereta” con el Chino Ríos y elige al mejor de los mejores en el tenis: “En la historia es…”

Los millones que perderá

El golpe económico será significativo. Draper perderá la oportunidad de jugar en torneos como el Six Kings Slam en Arabia Saudita, con un pozo de hasta 6 millones de dólares, además de otros 1,5 millones en honorarios.

También se perderá la gira asiática del ATP Tour y los torneos indoor, sumando un impacto económico difícil de compensar.

Publicidad

Publicidad

Con esto, se estima que Jack Draper perderá, al menos, 7,5 millones dedólares, es decir unos 7,2 mil millones de pesos chilenos.

A pesar de la pausa, Draper se mantiene motivado y espera volver a jugar en 2026. “Las lesiones pueden desanimar, pero estoy decidido a luchar y demostrar que nada me detendrá”, afirmó Draper con convicción.