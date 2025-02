Cristian Garin tenía la responsabilidad de igualar la serie entre Chile y Bélgica luego de la caída de Tomás Barrios. Y cumplió: venció con seguridad al joven belga Alexander Blockx, devolviéndole la vida al equipo nacional de cara a la segunda jornada de la Copa Davis.

Después del partido, Gago manifestó que “jugué muy bien, concentrado, jugué todos los puntos, competí de principio a fin. Uno de mis objetivos este año es jugar más concentrado, es lo que estoy intentando mejorar, jugar todos los puntos ordenados. Eso me estoy exigiendo día a día”.

“Un partido como hoy, contra un jugador que viene muy bien… Jugarlo así me pone muy contento. Me encanta seguir sumando partidos de nivel, de Copa Davis; es de mucha ayuda para lo que viene“, agregó.

Sobre la cancha, contó que “no estoy acostumbrado porque no es lo natural para nosotros, pero llegué hace 10 días a Europa, quería preparar bien la serie. El trabajo de estos días pagó. Me encanta seguir sumando experiencia y confianza, todo es bienvenido. La cancha difícil, pero estamos preparados.

Cristian Garin enciende la ilusión en la Copa Davis | Santiago Bahamonde/COCH

Sigue la serie entre Chile y Bélgica en la Copa Davis

La serie entre Chile y Bélgica en la Copa Davis continuará este domingo, donde se jugarán los dobles y otros dos singles. Todavía no se confirma la presencia de Nicolás Jarry, ausente de esta jornada por un cuadro febril.

Pase lo que pase, Cristian Garin está preparado: “Me siento bien. Si tengo que jugar dobles o singles, estoy preparado. Han cambiado las estrategias por uno u otro motivo esta semana, pero estamos para luchar. Estamos en una fase importante y en mi cabeza tengo solamente ganar“.