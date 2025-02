Cristian Garin experimenta una especie de resurgimiento en el circuito. El tenista chileno, que llegó a estar entre los 20 mejores del mundo, ha atravesado momentos difíciles en los últimos años.

Sin embargo, tras una destacada actuación en el Australian Open, donde clasificó desde la qualy; Gago se muestra esperanzado en su regreso a la cima, pero confesó cuál fue uno de los momentos más duros en su carrera.

Garin cuenta la meta que detuvo durante años su carrera

En conversación con Radio Pauta, la raqueta nacional tuvo palabras sobre su presente: “Estoy jugando bien, quiero entrenar todos los días, me reencanté con el tenis, los torneos, los viajes y no me estoy poniendo ningún objetivo en cuanto a ranking y torneos… Quiero ir día a día y disfrutando. Me motivé de nuevo y ahora no me pongo ningún límite”.

Pero también reveló los malos momentos en su carrera y que los considera errores: “Si tengo que señalar uno o dos, para mí fue que estaba obsesionado con ser Top 10 y el otro, el asesoramiento. Las decisiones eran, ahora que lo veo, muy impulsivas”.

Garin habló sobre el difícil momento en su carrera – Garín vía Instagram

Además, Garin agregó que: “No tenía mucho orden en cuanto a los torneos que jugar. Muchos cambios de entrenador, manager, no tenía alguien que me ayudara realmente a ordenar todo y obvio que cuando uno está arriba, tiene resultados y la gente no te dice mucho y uno decide algo y no te dicen que no”.

Gago aseveró que una mala pasada en el deporte blanco puede ser muy difícil para una carrera profesional: “El tenis es un deporte que no te perdona nada. Te equivocaste y lo vas a pagar. Pasaron muchas más cosas, pero si tengo que marcar dos cosas, fueron esas por lejos. Uno cuando se equivoca, se va para atrás de una”.