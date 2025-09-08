Alejandro Tabilo (125°) vuelve al circuito en el Challenger de Huangpu, torneo que apenas celebra su segunda edición y que poco a poco se abre espacio en el calendario.

Jano llega como cabeza de serie número 11 y con la misión de recuperar confianza tras semanas marcadas por lesiones y decisiones difíciles, como bajarse de la Copa Davis para priorizar su calendario.

Kótov, un viejo conocido

El estreno del chileno será ante el ruso Pável Kótov (318°), un jugador al que ya enfrentó en dos ocasiones con saldo positivo.

Tabilo cuenta con dos triunfos en dos partidos. El último choque entre ambos fue en Indian Wells 2024, con una batalla que el chileno resolvió en tres sets (4-6, 6-3 y 7-5).

ver también Mientras Chile jugará por Copa Davis: Alejandro Tabilo debuta en Challenger de Guangzhou

¿A qué hora juega Tabilo vs. Kótov?

El partido entre Tabilo y Kótov está programado para este martes 9 de septiembre, a las 4:00 horas de Chile, en plena madrugada.

¿Dónde ver el partido en vivo?

La transmisión será exclusivamente online a través de www.atptour.com.

Debes ir al menú “Challenger TV” y luego “Challenger”. Ahí se puede buscar el torneo bajo el nombre “Guangzhou (Huangpu)” o directamente a través de los jugadores.

