Alejandro Tabilo (125°) quiere seguir avanzando en Asia. Luego de superar al ruso Pável Kótov (318°) por 7-6(4) y 6-4 en su debut, el chileno tendrá ahora un desafío inédito.

Jano enfrentará por primera vez al taiwanés Hsu Yu-hsiou (241°) en la segunda ronda del Challenger de Huangpu, en China.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Hsu Yu-hsiou?

El duelo entre Tabilo y Hsu Yu-hsiou está programado para este jueves 11 de septiembre, a las 00:00 horas de Chile.

¿Dónde ver el partido en vivo?

El partido se podrá seguir de manera exclusiva a través de www.atptour.com

Para acceder a la transmisión hay que entrar en el menú “Challenger TV” y luego en la sección “Challenger”. Desde ahí se puede buscar el torneo bajo el nombre “Guangzhou (Huangpu)”, o bien localizar directamente a los jugadores en el buscador.