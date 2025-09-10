Es tendencia:
¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Hsu Yu-hsiou en el Challenger de Huangpu? Horario y dónde ver en vivo

El chileno va por un nuevo paso en el torneo chino tras derrotar al ruso Pável Kótov en la primera ronda

Por Javiera López Godoy

Alejandro Tabilo y Yu Hsiou Hsu
© Getty ImagesAlejandro Tabilo y Yu Hsiou Hsu

Alejandro Tabilo (125°) quiere seguir avanzando en Asia. Luego de superar al ruso Pável Kótov (318°) por 7-6(4) y 6-4 en su debut, el chileno tendrá ahora un desafío inédito.

Jano enfrentará por primera vez al taiwanés Hsu Yu-hsiou (241°) en la segunda ronda del Challenger de Huangpu, en China.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Hsu Yu-hsiou?

El duelo entre Tabilo y Hsu Yu-hsiou está programado para este jueves 11 de septiembre, a las 00:00 horas de Chile.

¿Dónde ver el partido en vivo?

El partido se podrá seguir de manera exclusiva a través de www.atptour.com

Para acceder a la transmisión hay que entrar en el menú “Challenger TV” y luego en la sección “Challenger”. Desde ahí se puede buscar el torneo bajo el nombre “Guangzhou (Huangpu)”, o bien localizar directamente a los jugadores en el buscador.

