¿Eres fanático de las papas fritas? Entonces no puedes dejar pasar estos descuentos y promociones, en locales que celebrarán el Día de las papas fritas, festejando esta popular preparación.

Te contamos dónde podrás encontrar estas ofertas, para celebrar este martes 20 de agosto en Chile.

Descuentos y promociones en el Día de las papas fritas

Este martes 20 de agosto es el Día de las papas fritas en Chile, honrando a esta preparación que es un clásico en almuerzos, celebraciones o cualquier ocasión que amerite disfrutarlas.

Es por eso que el comercio no se queda atrás y hay locales que ya anuncian sus ofertas y descuentos, si eres fanático anota el siguiente listado de ofertas.

McDonald’s

La cadena de restaurantes, anunció que celebrará a lo grande la semana de la papa, con promociones que incluyen helados y la atractiva piscina de queso cheddar.

2 papas medianas + 2 McFlurry Oreo $5.990

1 papa grande + Sundae $2.500

2 papas medianas + piscina de cheddar $4.990

Ojo, porque hasta el momento será solo usando la App McDonald´s

Papachecos

Este local es un clásico del Barrio Lastarria y se ha popularizado por los toppings que agregan a las papas fritas.

Hasta el momento no han anunciado ofertas, pero en un posteo de Instagram informan que celebrarán el Día de las papas fritas con promociones, descuentos y un cono edición limitada.

Te recomendamos estar atento a sus redes sociales, para ser el primero en ver las sorpresas del local.

Just Burger

Desde el 19 al 25 de agosto hay promociones especiales a través de la página, app y en locales.

¿Qué mejor manera de celebrar este día que con las papas fritas más elegidas de Chile? Just Burger ganó el primer lugar en esta categoría en los Uber Eats Awards 2023.

Se lanzarán promociones pensadas para los más fanáticos y junto al mejor aderezo, gracias a una alianza con Heinz, a precios inmejorables.

Bucket de 350 gramos grs a $3.990 y un cono de 200 grs a $1.990.

Además de estas exquisitas ofertas, Just Burger ofrece promociones y descuentos tentadores todos los días de la semana, incluyendo un 40% de descuento en tu primera compra al descargar la App de Just Burger Chile (no acumulable con descuentos ni promociones).

Te invitamos a seguir sus redes sociales @justburgercl para que estés atento a las novedades que se vienen durante la semana.