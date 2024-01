En los últimos años han aumentado las estafas a través de llamadas o videollamadas provenientes del extranjero con destino en Chile.

Incluso una de ellas es “wangiri”, una estafa telefónica o vía WhatsApp que proviene de África Occidental y busca que los receptores devuelvan la llamada para generar un costo por llamada internacional, además del hackeo de celulares o cuentas bancarias.

Es en ese contexto que desde la Policía de Investigaciones (PDI) entregaron una serie de consejos y explicaron cómo funciona esta nueva manera de estafas a las personas.

¿Te llamaron desde el extranjero? PDI explica cómo funciona esta nueva forma de estafa

Desde la PDI precisaron que se dio a conocer una nueva forma de estafa que principalmente se da a través de aplicaciones de mensajería o mediante voz “El objetivo de los delincuentes es obtener una imagen de la víctima , ya sea aceptando una videollamada o simplemente tomando una captura de la foto de contacto de la víctima”, comentaron

“Otra práctica de los ciberdelincuentes es derivar la llamada a un servicio para adultos, provocando posteriormente una cargo al servicio telefónico”, agregan desde el cuerpo policial.

Finalmente, la policía entregó una importante recomendación a la hora de recibir estas llamadas extranjeras que buscan estafar “te recomendamos no aceptar ninguna llamada internacional sin antes haber acordado por otro medio seguro. No compartas tu foto de perfil con gente que no conozcas, solamente con aquellos que están registrados y sean de tu confianza”.

Wangiri: La estafa africana que tiene en alerta a nuestro país

Este tipo de estafa lleva varios años siendo alertado por países europeos y en nuestro lado del continente llegó solo hace pocos años. Se trata de llamadas provenientes de países como Sierra Leona, Ghana, Costa de Marfil o de Nigeria.

La modalidad de estafa inicia con una videollamada por WhatsApp o llamada telefónica con el fin de que el receptor acepte esta llamada y se realice un cobro al receptor.

Una vez que el usuario acepta la videollamada, los estafadores intentan capturar la voz e imagen para posteriormente extorsionar a sus víctimas. Utilizando la Inteligencia Artificial son capaces de duplicar la voz para extorsionar y amenazar para conseguir dinero de por medio.

¿Cómo bloqueo números desconocidos por WhatsApp?

Recibir diariamente videollamadas de números extranjeros por la aplicación puede resultar estresante para los usuarios. Es por esto que WhatsApp dispuso de técnicas para silenciar o de cuajo bloquear estos números que solo buscan extorsionarte y hackear tus cuentas.

Si un número de WhatsApp te está presentando problemas y silenciarlo no resulta ser la única solución, te contamos que ahora puedes bloquear a cientos contactos para dejar de recibir mensajes, llamadas y/o actualizaciones de estado:

Abre el chat. Si no tienes el contacto guardado en WhatsApp, haz clic en Bloquear en la notificación. En la notificación Herramientas de seguridad, haz clic en Bloquear > Bloquear. Desmarca la casilla junto a Reportar a WhatsApp si no deseas reportar al remitente. En la notificación ¿Deseas eliminar este chat?, haz clic en Desbloquear si deseas desbloquear al contacto. También puedes hacer clic en Eliminar chat > Archivar o Eliminar.