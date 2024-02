Una gran cantidad de usuarios a través de las redes sociales han acusado y advertido de recibir llamadas con prefijos (códigos) de dudosa procedencia. Es decir, un número que no comienza con el habitual en Chile, sino que con números cortos como suele ocurrir los “+44, +355, +225”, entre otros más.

¿De qué se tratan? Entérate de dónde proviene este famoso código +44 y qué podría ocurrir si contestas una llamada.

¿De dónde es el código +44? Usuarios reportan llamadas que podrían ser estafas telefónicas

El prefijo +44 se trata de un código internacional que proviene de Reino Unido: Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda del Norte y también a lugares como Guernsey, Isla de Man, Jersey o cualquier otro territorio británico.

SI bien no todas las llamadas son significado de estafas, es mejor que no aceptes llamados de números que no conozcas, menos si se trata de números internacionales.

¿Cómo me cuido de las estafas telefónicas?

No compartas información personal: Evita proporcionar información personal, como números de tarjetas de crédito, contraseñas u otra información confidencial, a menos que estés seguro de la legitimidad de la llamada.

Desconfía de llamadas no solicitadas: Si recibes una llamada de alguien que no conoces o no esperas, sé cauteloso. No proporciones información personal sin verificar la autenticidad de la llamada.

Verifica la identidad del llamante: Si te contactan para ofrecerte servicios, productos o información financiera, solicita detalles adicionales, como nombres, números de teléfono y direcciones. Luego, verifica esa información de manera independiente antes de comprometerte.

No devuelvas llamadas a números desconocidos : Si recibes una llamada perdida de un número que no reconoces y no dejan un mensaje, evita devolver la llamada directamente. Es posible que sea una estrategia para que llames a un número de tarificación especial.

: Usa aplicaciones de bloqueo de llamadas: Considera utilizar aplicaciones de bloqueo de llamadas que pueden identificar y bloquear números de teléfono conocidos por realizar estafas o llamadas no deseadas.



TrueCaller: La app que identifica las estafas telefónicas

La aplicación oficial conocida como TrueCaller: ID y llamadas spam está disponible en la App Store para dispositivos iPhone y en la Play Store de Google para dispositivos Android.

Inicialmente diseñada para identificar llamadas no deseadas, esta aplicación ha evolucionado gradualmente y, gracias a su extensa base de datos alimentada por los números y contactos de los propios usuarios, ahora te permite reconocer los números de contacto de otras personas que te llaman. Incluso puede identificar si estos números han sido señalados como estafas por otros usuarios de la aplicación.

Haz clic AQUÍ para descargarla en Android o en este Enlace para iOS de Apple.