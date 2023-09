El próximo lunes 11 de septiembreno es una fecha cualquiera para Chile, debido a que se conmemoran 50 años desde el Golpe de Estado. Debido a este nuevo aniversario, el diputado de la UDI Álvaro Carter presentó un proyecto para que este día será feriado en el 2023.

¿Será un día feriado el lunes 11 de septiembre?

Pese a la intención del parlamentario Carter, finalmente este próximo 11 de septiembre será un día hábil normal. El proyecto fue presentado el pasado 31 de julio en el Congreso, pero hasta la fecha la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones no lo ha puesto en tabla, por lo que faltando menos de una semana para la fecha de conmemoración, es casi imposible que sea aprobado.

Vale recordar que durante la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, el día 11 de septiembre fue feriado por largos años. Una vez que se regresó a la democracia, la fecha pasó a ser un día hábil, aunque lleno de conmemoraciones por las víctimas que hubo en Chile entre 1973 y 1990.

50 años del Golpe de Estado

A pesar de que no será feriado, se esperan una serie de eventos para conmemorar los 50 años del Golpe de Estado en Chile. Desde La Moneda preparan un evento que llevará como nombre “Por la democracia, hoy y siempre”.

En aquella ceremonia que será encabezada por el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, se invitará a los presidentes de los diversos partidos políticos a firmar un compromiso por la democracia. Sin embargo, el timonel de la UDI, Javier Macaya, descartó asistir a este evento.

“No estamos dispuestos a participar en hitos que generen más división y que de alguna manera nos pongan al servicio de hechos que no tienen una sola mirada. Nosotros no nos vamos a poner al servicio de una verdad oficial en esta materia”, aseguró el senador en conversación con Radio Agricultura.