La embajada de Estados Unidos en Chile desclasificó este viernes una serie de informes diarios presidenciales relacionados al 11 de septiembre y todo lo que significó para el país. En Redgol te contamos lo que detallan estos documentos.

Golpe de Estado: Los informes desclasificados por EE.UU sobre el 11 de septiembre

Los informes diarios presidenciales cuentan con fechas entre el 8 y 11 de septiembre de 1973, de los cuales fueron redactados por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) acerca de la situación política y social que vivía nuestro país en ese año.

Documento del 8 de septiembre de 1973

Este primer documento emanado por la CIA revela una cierta intención por llevar a cabo un golpe militar temprano. “Se han recibido varios informes de Chile que indican la posibilidad de un intento de golpe militar temprano. … l a agitación se centra en la Armada, cuyo personal está nervioso por el inminente nombramiento de un nuevo jefe de servicio . Los miembros de la Armada que planean derrocar al gobierno afirman ahora contar con el apoyo del ejército y la fuerza aérea”.

“No hay evidencia de un plan de golpe coordinado entre los tres servicios. De hecho, los generales del ejército han estado hablando últimamente … sobre formas de construir la unidad entre los servicios con el objetivo de aumentar la influencia militar en el gobierno. Si los elementos impulsivos en la Armada actúan creyendo que recibirán automáticamente el respaldo de los otros servicios, podrían encontrarse aislados”, agrega.

Posibilidad latente de un enfrentamiento armado

“También hay indicios de que los oficiales de la Armada podrían estar planeando acciones conjuntas contra el gobierno junto a opositores civiles militantes del régimen. El Movimiento Patria y Libertad de extrema derecha ha estado bloqueando carreteras y provocando enfrentamientos con la policía nacional, lo que aumenta la tensión debido a las huelgas continuas y las acciones políticas de oposición”, aseguran.

En cuanto al Presidente Salvador Allende, “el Presidente Allende dijo que creía que las fuerzas armadas le pedirían su renuncia si no cambia sus políticas económicas y políticas. Planteó la posibilidad de un “enfrentamiento armado” entre sus seguidores y los militares. Allende dijo que sus seguidores no tienen suficientes armas para prevalecer en tal evento y que no serviría de nada intentar distribuir más armas ahora, ya que los militares no lo permitirían. Concluyó que la única solución es una “solución política”.

“Allende parecía estar tratando de convencer de que la situación es grave y requiere un manejo cauteloso, y que es posible que sea necesario realizar algunas retiradas políticas tácticas. Le preocupan las sostenidas presiones de la oposición contra él y, especialmente, las intenciones de los militares ”, cierra el documento del 8 de septiembre.

11 de septiembre: llega la fecha clave

El documento comienza manifestando que “En Chile, los planes de oficiales de la marina para desencadenar una acción militar contra el gobierno de Allende (…) contarían con el apoyo de algunas unidades clave del ejército”.

“Aunque los oficiales militares están cada vez más decididos a restaurar el orden político y económico, es posible que todavía carezcan de un plan coordinado eficazmente que aproveche la oposición civil generalizada”, añaden.

Finalmente, el documento asegura que “Los socialistas, los extremistas de izquierda y los comunistas están igualmente decididos a no ceder”.

“Están apostando a que la oposición militar y política no puede llevar a cabo medidas para derrocar al gobierno o incluso imponerle restricciones. El presidente Allende, por su parte, aún espera que se evite un enfrentamiento”, concluye el documento de la CIA.