El Servicio Nacional del Consumidor inició una mesa de trabajo con las principales empresas de telecomunicaciones de nuestro país, producto del alza en las denuncias por llamadas “Spam” que recibe día a día el propio SERNAC.

Sernac inicia trabajos por numerosos reclamos

Según datos del organismo, durante el año 2022 se recibieron a través de la plataforma “No molestar” un total de 334.972 solicitudes contra el mercado de las telecomunicaciones por mensajes publicitarios o promociones mediante llamadas/SMS. En tanto 7.066 casos se debieron a un aviso de incumplimiento, es decir, las empresas denunciadas en la plataforma no respetaron el plazo para retirarlos de la base de datos.

¿Cuál es el objetivo de la mesa de trabajo? El principal objetivo de esta mesa de trabajo entre el Sernac y las empresas de telecomunicación es terminar con el envío de mensajes promocionales a los consumidores que hayan realizado previamente la solicitud al Sernac mediante la plataforma “No molestar”.

En dicha instancia estuvieron presentes en la reunión junto al Sernac representantes de las principales compañías de telecomunicaciones, como Claro-VTR, Movistar, WOM y Entel.

¿Qué es la plataforma “No molestar”?

A pesar de llevar un tiempo en funcionamiento, la plataforma “No Molestar” del Servicio Nacional del Consumidor no es muy conocida, su principal función según detalla su sitio web, es que los consumidores puedan manifestar su voluntad expresa, de ser borrados de los listados de las empresas con el fin de no recibir promociones y/o publicidades que no desean.

¿Cómo hacerlo? Mediante el siguiente enlace solamente con la Clave Única o Clave SERNAC, una vez dentro debes pinchar en la opción “No Molestar”, donde debes registrar tu número de teléfono y la empresa que quieres que te elimine de su base de datos, vale aclarar que no necesariamente tiene que ser una empresa de telecomunicaciones.