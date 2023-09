¿Se puede apelar si no recibí el Bolsillo Electrónico Familiar de septiembre?

Este viernes se iniciaron los pagos del Bolsillo Electrónico Familiar y desde ya los beneficiarios o beneficiarias pueden hacer uso de los $13.500 pesos por carga familiar para la compra de productos en comercios ligados al rubro de alimentos.

Sin embargo, hay quienes no recibieron este pago familiar y no saben cómo reclamar. En Redgol te contamos paso a paso cómo apelar al beneficio si no lo recibiste.

¿Se puede apelar si no recibí el Bolsillo Electrónico Familiar de septiembre?

Si no te pagaron el beneficio este 1 de septiembre, puedes presentar tu apelación desde AQUÍ. Una vez que ingreses con tu RUT y fecha de nacimiento, y verifiques que por alguna razón no eres beneficiario, puedes apelar pulsando en “Reclamos” y “Reclamo Bono Faltante Bolsillo”. Luego, completa toda la información solicitada por el formulario y haz clic en “Declaro que los datos entregados son fidedignos”, y finalmente en “Enviar”. Una vez hecho estos pasos debes esperar a que se te notifique una pronta solución y respuesta a través de tu correo electrónico o medio que te haya solicitado la plataforma.

Desde bolsilloelectronico.gob.cl informan que existe un plazo de un año para apelar, contando desde del mes en que debió haberse percibido el beneficio.

Requisitos del Bolsillo Familiar Electrónico

Para recibirlo es importante que al 30 de agosto de 2023 cumplas con las siguientes condiciones:

Causante de la Asignación Familiar y de la Asignación Maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares.

Causante del Subsidio Único Familiar.

Causantes de las familias usuarias del subsistema Seguridades y Oportunidades y las familias, pertenecientes al subsistema Chile Solidario.

¿Qué se puede comprar con el Bolsillo Electrónico?

Podrás comprar todo tipo de productos alimenticios en comercios que se encuentren ligados al rubro de alimentos, es decir, aquellas como supermercados, almacenes, ferias libres, minimarket, entre otras.

Es importante que el comercio cuente con una máquina de pago (POS) para hacer uso de tu tarjeta CuentaRUT donde se te depositará el pago del Bolsillo Electrónico Familiar.