El mes de agosto entró en su segunda mitad y con él hay novedades importantes en materia de feriados, ya que el pasado jueves 15 fue festivo por la Asunción de la Virgen en todo el país.

Sin embargo, no es la única jornada con dichas características, ya que el martes 20 también trae un feriado, aunque no es para todas las regiones. Esta situación se da en particular en solo ciertas comunas de una región, desde el año 2014.

Pero para quienes no puedan celebrar este festivo, ya asoman las Fiestas Patrias, las cuales están cargadas de feriados y tendrán 5 días continuos de celebración dieciochera.

¿Qué se celebra el 20 de agosto y dónde será feriado?

El martes 20 de agosto se celebra el natalicio del prócer de la Independencia, Bernardo O’Higgins Riquelme, una festividad que no es a nivel nacional, como la mayoría de los feriados en Chile.

Este festivo está destinado solo para las comunas de Chillán y Chillán Viejo, en la Región de Ñuble. Dicho mandato se determinó mediante la Ley 20.768, promulgada en 2014.

Dicho feriado por el natalicio de Bernardo O’Higgins no corresponde a una jornada irrenunciable, por lo que no hay obligación de los empleadores a otorgar libre a sus trabajadores en grandes comercios.

Estos son los otros feriados que corresponden a cierto grupo de Chile:

Viernes 7 de junio: Asalto y Toma del Morro de Arica Región de Arica y Parinacota.

Asalto y Toma del Morro de Arica Región de Arica y Parinacota. Martes 31 de diciembre: Feriado Bancario Trabajadores de Instituciones Bancarias.

¿Cuáles son los demás festivos en Chile?

Estos son los otros feriados nacionales que quedan en el país: