Una importante noticia recibieron esta jornada muchos trabajadores del país, ya que se confirmó que habrás dos nuevos feriados en nuestro país, gracias a esta jornada la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el veto presidencial correspondiente a las próximas elecciones ,despachando así el proyecto de ley con las normas requeridas.

¿Son irrenunciables? Confirman dos nuevos feriados en Chile para este 2024 por elecciones

De esta forma, la próxima elección de Gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales se realizará en dos días, el sábado 26 y el domingo 27 de octubre de este 2024.

Adicionalmente, se confirmó que el domingo 27 mantendrá su condición de irrenunciable y, por lo tanto, el comercio deberá mantenerse cerrado, mientras que el día sábado 26 no será irrenunciable , por lo que los centros comerciales, malls y locales comerciales abrirán con horario normal de funcionamiento.

De esta forma, los feriados del mes de octubre quedaron conformados de la siguiente manera:

sábado, 12 de octubre – Encuentro de Dos Mundos (no irrenunciable).

– Encuentro de Dos Mundos (no irrenunciable). sábado, 26 de octubre – Día 1 de elecciones Municipales, Consejeros Regionales y Gobernadores Regionales (no irrenunciable).

– Día 1 de elecciones Municipales, Consejeros Regionales y Gobernadores Regionales (no irrenunciable). domingo, 27 de octubre – Día 2 de elecciones Municipales, Consejeros Regionales y Gobernadores Regionales(Irrenunciable).

¿Qué otras medidas incluía el veto presidencial?

El veto anunciado por el Presidente Gabriel Boric y que recientemente fue aprobado por los Diputados y Diputadas, contenía la eliminación de la ley seca, norma que prohibía la venta de alcohol durante las jornadas de elección.

De esta manera, el próximo 26 y 27 de octubre sí se podrá vender alcohol en los comercios que tenga permiso.

Otro punto aprobado fue la multa para quienes NO vayan a votar ese día, ya que recordemos que es obligatorio el ir a votar durante ese proceso eleccionario. De esta forma, quienes no acudan a votar –y no tengan justificación- será de 33 mil pesos y también se aplicará a los extranjeros con derecho a voto en Chile y que no acudan a las urnas.

Finalmente, la última norma que incluía este veto es la que regulaba las campañas políticas en redes sociales.