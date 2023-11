Este miércoles iniciaron los pagos del Bolsillo Familiar Electrónico y desde ya los beneficiarios pueden hacer uso de este importante bono familiar. Conoce a continuación que puedes comprar con él.

¿Qué puedo comprar con el Bolsillo Familiar Electrónico? Para qué y cómo usar el bono

El Bolsillo Familiar Electrónico brinda la posibilidad de adquirir una amplia variedad de productos en establecimientos del sector alimentario que dispongan de terminales de pago con tarjeta, tales como supermercados, tiendas de comestibles, pequeños mercados, mercados al aire libre y otros similares.

Dentro de las categorías de productos aprobadas por el Ministerio de Hacienda para el rubro alimenticio se incluyen:

Abarrotes y supermercados.

Carnes almacenadas en congeladores.

Productos lácteos.

Panaderías.

Alimentos diversos.

Además, es importante destacar que cualquier negocio o tienda que esté relacionado con la industria alimentaria y cuente con un sistema de pago electrónico es elegible para aceptar pagos a través del Bolsillo Familiar Electrónico.

¿Cuáles son los requisitos y el monto del beneficio?

Este beneficio familiar dispone de un monto de $13.500 por cada carga familiar. En otras palabras, si tienes tres cargas familiares, podrías recibir un total de hasta $40.500 en beneficios.

Es importante destacar que el saldo restante del beneficio no se pierde cuando se efectúan nuevos depósitos. Es decir, si no has utilizado la totalidad del monto en un periodo, puedes acumularlo y combinarlo con los nuevos pagos del Bolsillo Electrónico en el futuro.

Los requisitos

Cabe aclarar que el beneficio no requiere de una postulación y se otorga automáticamente a aquellos que tengan cargas familiares y cumplan con los siguientes criterios:

Personas que son causantes de la Asignación Familiar y de la Asignación Maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares.

Personas que son causantes del Subsidio Único Familiar.

Además, se extiende a las familias que forman parte del subsistema Seguridades y Oportunidades y a aquellas que pertenecen al subsistema Chile Solidario, lo que incluye a:

Personas con discapacidad, debidamente acreditadas según la calificación y certificación estipulada en el artículo 13 de la Ley Nº 20.422.

Estudiantes con necesidades educativas especiales de carácter permanente que participan en el Programa de Integración Escolar del Ministerio de Educación.

Estudiantes matriculados en establecimientos educativos con modalidad de educación especial, reconocidos por el Ministerio de Educación.

Los estudiantes de 18 a 24 años con 11 meses.

Menores de 18 años de edad.

Los modos de uso de tu Bolsillo Familiar

Tienes dos alternativas para emplear tu Bolsillo Electrónico:

Utilizarlo como un porcentaje en cada compra : Con esta opción, se aplicará un 20% de descuento en cada compra hasta que agotes por completo el saldo de tu beneficio.

: Con esta opción, se aplicará un 20% de descuento en cada compra hasta que agotes por completo el saldo de tu beneficio. Utilizarlo como un aporte completo: También puedes optar por cubrir el costo total de tu compra utilizando el saldo total de tu beneficio.