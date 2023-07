Malas noticias para los usuarios de Twitter, esto tras una polémica medida temporal impuesta por el multimillonario y dueño de la red social, Elon Musk, que limita la cantidad de publicaciones que puedes visualizar en un día.

¿Qué pasa con Twitter?

Mediante una publicación en su cuenta personal, Musk comentó que “para abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema, hemos aplicado los siguientes límites temporales”.

Entre las distintas medidas impuestas están:

Las cuentas verificadas están limitadas a leer 6000 publicaciones por día

están limitadas a leer Cuentas no verificadas a 600 publicaciones/día

a Nuevas cuentas no verificadas a 300/día.

No obstante, salió otra publicación de Musk aclarando que “Los límites de tasa aumentarán pronto a 8000 para verificados, 800 para no verificados y 400 para nuevos no verificados”, por lo que los usuario deben estar atentos a esta pronta actualización.

¿Qué es la cuota limite excedida de Twitter?

La cuota límite excedida se trata de un mensaje que les ha comenzado a aparecer a los usuarios de Twitter tras consumir las 600 publicaciones por día y motivo por el cual Elon Musk salió a aclarar lo que pasaba.

Los usuarios se manifiestan

A través del hashtag (RIP Twitter) millones de usuarios han mostrado su descontento tras confirmar que luego de pasar las 600 publicaciones vistas la red social no les permite seguir visualizando nuevo contenido.

Cabe recordar que desde la llegada del multimillonario se ha establecido el pago para la verificación de las cuentas y el aumento de caracteres que puedes escribir en una misma publicación, ambas características que fueron modificadas desde su llegada.

De esta forma podrás saber si se cayó Twitter

Existen varias plataformas informativas que analizan los datos de Twitter o recogen las opiniones de usuarios que reportan estas caídas, tal como lo hace Down Detector, el cual es capaz de mostrar mediante gráficas el estado de una red social en materias como el mismo sitio web, carga y publicaciones.

En la misma plataforma podrás revisas que es lo que opinan algunos usuarios de Twitter al respecto de estas caídas y si se han seguido reportando intermitencias durante las últimas 24 horas.