Tras su participación en la campaña del En Contra de la última propuesta constitucional que fue rechazada, Michelle Bachelet volvió a aparecer en los medios de comunicación. La expresidenta fue invitada al programa de televisión Chile Lindo de 13C y abordó varios temas de su larga carrera política.

Uno de los puntos más relevantes fue el polémico Caso Caval, que tuvo como protagonista a su hijo, Sebastián Dávalos. Un hecho que se supo en febrero de 2015, recién un año después de que la exmandataria asumiera su segundo periodo presidencial en Chile, pero que marcó el resto de mandato.

¿Qué dijo Michelle Bachelet sobre el Caso Caval y su hijo Sebastián Dávalos?

Michelle Bachelet defendió a su hijo Sebastián Dávalos en el Caso Caval. “Es bien interesante porque él fue declarado inocente de los dos juicios. Eso no salió en ninguna parte y todo el mundo lo tiene como crucificado como si hubiera sido responsable de lo que lo acusaron “.

Cabe recordar que, en junio de 2023, Dávalos fue absuelto del delito de estafa que se le acusaba. Por lo tanto, fue declarado inocente de las acusaciones en su contra.

Al respecto, la exalta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos aeguró que ella sabía la verdad del caso a la perfección. “Yo conozco la verdad, sé las cosas que pasaron y las que no pasaron, por lo tanto, estoy tranquila con eso“, le aclaró a la periodista Sol Leyton.

Pese a la inocencia de Dávalos, el Caso Caval fue un golpe muy duro para el segundo mandato de Bachelet. De hecho, obligó a Dávalos a dejar el cargo que ocupaba como director del Área Sociocultural de la Presidencia, tras las fuertes críticas y presiones de la oposición.

Bachelet y la responsabilidad del Caso Caval: “Había un partido político detrás”

Michelle Bachelet no solo defendió a su hijo y le entregó todo su apoyo, sino que acusó directamente a un partido político (presuntamente de oposición) de querer perjudicarla.

“Yo quiero decir que ahí había un partido político detrás de esto, interesado en debilitarme a mí y a mi hijo “, aseguró la militante del Partido Socialista.

Cabe recordar que uno de los condenados por el Caso Caval fue Herman Chadwick Larraín. Este es sobrino del expresidente Sebastián Piñera e hijo de Herman Chadwick Piñera, militante de la UDI.

“Me ha pasado que por ser quien he sido han atacado a mi familia, han inventado cuentos sobre mi familia. Entonces es súper injusto para los cabros que opciones y decisiones de una los afecten a ellos”, aseguró Bachelet respecto a sus hijos.

Bachelet y la opción de un tercer periodo presidencial

En el mismo programa de TV, Michelle Bachelet comentó la opción de ser nuevamente candidata presidencial a sus 72 años y dejó en suspenso su eventual participación en las elecciones de 2025.

“La democracia no merece que la gente se repita. Yo siempre voy a estar disponible para contribuir y ayudar. Pero creo que es necesario que existan rostros frescos, no me refiero a juventud solamente, puede ser una persona no más joven que yo, pero que tenga una mirada diferente y que ame al pueblo chileno. Es tiempo ya de dejar que otro tome esas banderas”, afirmó.

Además, confesó que su retorno a Chile fue en parte para estar con sus hijas, por lo que es difícil que nuevamente asuma la presidencia. “Yo creo que mis hijos, por un periodo largo, sintieron que su mamá no estaba presente, porque estaba muy ocupada. Ahí uno se da cuenta que tiene una deuda pendiente más o menos grande”, concluyó.