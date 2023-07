En entrevista con El Mercurio, el hijo de la expresidente Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, quien reside en España, se refirió al Caso Caval y lo comparó con el escándalo de la fundación Democracia Viva.

¿Qué dijo Sebastián Dávalos sobre el caso Democracia Viva?

Al final de la entrevista con El Mercurio, Sebastián Dávalos comparó su caso con el de Democracia Viva y afirmó que “Es peor. Por donde lo veas es peor. Es peor respecto a la fe pública, de lo que podría eventualmente haber y de la caja de pandora que se puede abrir con eso”.

En la conversación, Dávalos también fue consultado por su participación en el Caso Caval y señaló: “fui absuelto de todo. Y el último fallo es una locura. Fue completamente absolutorio”.

“Todo tiene un nombre y un apellido y es Emiliano Arias , el fiscal que quería ser Fiscal Nacional, el tipo que llamaba a todos los medios para hacer cualquier cosa”, declaró, atribuyéndole la responsabilidad.

“Yo ya no tenía mucho que hacer en Chile… No me gusta cómo está Chile, no me llama la atención. Aquí (España) nadie me conoce y si lo hicieran, a nadie le importa quién soy”, agregó el hijo de la exmandataria.

Por otro lado, al ser consultado sobre su separación de Natalia Compagnon , en la que hubo acusaciones de violencia intrafamiliar e incumplimiento de pago de pensión, Sebastián Dávalos afirmó que ella “es particularmente buena en faltar continuamente a la verdad”.

“Dice muchas cosas que nunca han pasado”, agregó. “Más allá de Caval, lo que fue minando nuestra relación fue darme cuenta de que lo que tú creías saber, de situaciones, de hechos, etcétera, tenían una segunda versión. Y eso es más complejo todavía, porque empiezas a dudar; entonces dices ‘por qué no sabía esto’ y ‘qué más no sé’”.