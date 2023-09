A solo una semana de que se conmemoren los 50 años del golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973, el presidente Gabriel Boric comentó la posibilidad de que se cierre el penal de Punta Peuco. Recinto en donde están presos varios militares en retiro por violación de derechos humanos.

¿Se cierra Punta Peuco? Esto dijo el presidente Gabriel Boric

En una entrevista en Mesa Central de Canal 13, el presidente Gabriel Boric dejó en suspenso la opción de cerrar la cárcel, ya que no descartó ni confirmó la posibilidad de cerrar Punta Peuco .

Este tipo de determinaciones “se hacen, no se anuncian”, aunque aseguró que actualmente la posibilidad de cerrarla “se está estudiando“. “Ese tipo de cosas se hacen, no se anuncian. Si es, sabrán“, aseguró el mandatario.

El presidente explicó que como Gobierno tienen “diferentes alternativas, se está estudiando y (la decisión) se hará con responsabilidad y en los tiempos que correspondan. No son cosas para andar haciendo anuncios, ni jugarretas, ni maniobras comunicacionales”, aseguró.

Boric también recordó que “el diputado (socialista Juan) Santana y otros parlamentarios presentaron una iniciativa para ‘abrir Punta Peuco'”. De esta manera, sus instalaciones no se acotarían solo a criminales de lesa humanidad, sino a presos “de distinta índole”, una opción que tampoco ha sido descartada.

De hecho, este mismo lunes varios parlamentarios oficialistas le entregaron una carta al ministro de Justicia, Luís Cordero, solicitando adaptar Punta Peuco para mujeres que se encuentran embarazadas.

¿Qué es el penal de Punta Peuco?

El penal de Punta Peuco es una cárcel que alberga a una serie de militares en retiro y exagentes del Estado que están condenados por crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Entre los reclusos condenados se encuentra Miguel Krassnoff, sentenciado a más de 800 años. También estuvo Manuel Contreras, el exdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), hasta su fallecimiento en 2015.

La cárcel fue creada en 1995 por el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y muchas veces se ha planteado la posibilidad de terminar con ella. Incluso, la expresidenta Michelle Bachelet dio la orden de cerrarla a pocos días de terminar su segundo gobierno en 2018. No obstante, hace pocos días señaló que “quien tenía que hacerlo no me hizo caso”, en alusión al entonces ministro de Justicia, Jaime Campos.

Boric y un posible acuerdo de todos los partidos para condenar el golpe de Estado

El presidente Boric también abordó la opción de un posible acuerdo que el Gobierno busca alcanzar para que todos los sectores políticos del país muestren su condena al golpe de Estado de 1973.

“Yo conversé con la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, con Javier Macaya y con el senador Chahuán para invitarlos a firmar juntos un compromiso de futuro. Estamos esperando, no quiero hacer emplazamiento, no se trata de eso. Estamos esperando y hemos ido trabajando. Se está tejiendo“, adelantó.