El Partido Republicano ingresó una propuesta al Consejo Constitucional que terminaría beneficiando a los presos de Punta Peuco y a otras personas que cumplen penas de cárcel por violación de derechos humanos.

Una medida que ha sido criticada por varios sectores, pero que además de ser apoyada por los republicanos, reunió 12.443 firmas para que sea ingresada como una Iniciativa Popular de Norma (IPN). Es decir, la idea fue apoyada por parte de la ciudadanía.

¿En qué consiste la propuesta que beneficiaría a los presos de Punta Peuco?

La propuesta que ha generado polémica dentro del Consejo Constitucional propone que la nueva Constitución incluya la “Reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años” , según indica la IPN.

A la vez, miembros del Partido Republicano ingresaron una propuesta similar. Esta señala que “las personas mayores de setenta y cinco años de edad o que padezcan enfermedades terminales , debidamente calificadas, cumplirán la prisión preventiva, presidio o reclusión en su domicilio. Esta disposición solo será aplicable en aquellos casos en que la conducta sancionada, no representen un peligro actual para la sociedad”.

Por ello, es que se plantea que esta medida beneficiaría a cientos de condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Sobre todo considerando que la gran mayoría de presos por delitos de lesa humanidad supera los 75 años de edad.

Este miércoles la enmienda fue presentada ante la comisión de “Principios Derechos Civiles y Políticos del Consejo Constitucional”. El argumento es que sería una norma de “carácter humanitario” para que las personas de esa edad reciban “una medida alternativa a la prisión efectiva. Esta consiste en el cumplimiento de la pena o de la prisión preventiva en el domicilio del condenado, bajo ciertas condiciones de vigilancia y control”.

¿Cuántas personas condenadas por violación de derechos humanos podrían salir de la cárcel?

Según los datos del Ministerio de Justicia, hay 265 presos mayores de 75 años en Chile. De estos 153 están condenados por delitos de lesa humanidad.

De este último grupo, son 73 personas que cumplen condenas en Punta Peuco. Otros 65 en Colina 1 y el resto se encuentra en distintas cárceles del país.

¿Esto será un indulto para quienes violaron los derechos humanos?

Según explicó el autor de la medida, Enrique Cordovez, esto no implicaría un indulto como tal a los violadores de derechos humanos. En realidad solo les permitiría cumplir su condena en su domicilio.

“Esta iniciativa no es un indulto, no es una amnistía, no prescriben los delitos no los condona. Lo que dice esta iniciativa es que por razones humanitarias, al igual que como ocurre por los jóvenes menores de 18 años que están en reclusión policial, los adultos mayores tienen derecho a tener una reclusión especial”, argumentó Cordovez.

Las críticas a la medida que beneficiaría a los presos de Punta Peuco

Como era de esperar, diferentes sectores criticaron la medida al considerarla como un “perdonazo” a los condenados por violación a los derechos humanos.

“Si republicanos está pensando en un perdonazo a quienes han cometido graves crímenes en contra de las personas, nosotros obviamente lo rechazamos absolutamente”, adelantó el consejero Alejandro Köhler (IND-PS).

En la misma línea, la consejera María Pardo (CS) argumentó que “tenemos que tener en cuenta el contexto político en el sentido de nuestra historia. Nuestra historia nos habla de que hay graves violaciones a los derechos humanos y creo que no podemos dejar de considerar eso, sobre todo a 50 años del Golpe”.