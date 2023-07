Cristián Warnken, expresidente de Amarillos por Chile, causó gran polémica al publicar una carta abierta al presidente Gabriel Boric pidiendo cerrar el duelo a 50 años del Golpe de Estado, liderado por el dictador Augusto Pinochet.

¿Qué dijo Cristián Warnken?

En la carta abierta al presidente, Cristián Warken pidió cerrar el duelo de las muertes y violaciones de derechos humanos en la dictadura, poniendo como ejemplo los casos de Uruguay y Sudáfrica.

“Es hora de cerrar el duelo“. La frase no es mía, sino de José “Pepe” Mujica, expresidente de Uruguay, en el contexto de la conmemoración de los cincuenta años del golpe militar en su país. Cerrar el duelo no es consagrar el olvido. Todos los ritos de memoria, de recordar a los que partieron en horas aciagas y dolorosas, de no cejar -aunque parezca imposible- en esclarecer lo más posible lo que ocurrió, todo eso no solo es legítimo sino necesario”, comienza diciendo el fundador de Amarillos por Chile en la carta.

“Más grande y poderosa será esa izquierda si puede hacer esa resiliencia . Si no lo hace, quedará reducida a la administración de la victimización, que no es, sino, una forma de seguir dándole una victoria al victimario. Una parte de esa izquierda ya lo ha hecho, otra aún no lo hace“, continúa.

“Presidente: es urgente apagar esa hoguera , cualquier hoguera donde no haya espacio para la duda. Usted ha repetido varias veces esa memorable frase de Albert Camus, de que la “duda debe acompañarnos como nuestra propia sombra”. Solo dudar nos permite abrir una rendija para mirar por primera vez al otro, que piensa distinto a mí“, agrega Cristián Warnken en su carta.

Reacciones y críticas del mundo político

Tras hacerse pública la carta de Cristián Warnken, la diputada Carmen Hertz (Partido Comunista), calificó de “infame” al fundador de Amarillos por Chile, cuestionando su derecho a pedir el cierre del duelo a las víctimas de las prácticas genocidas de la dictadura.

Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, también reaccionó a la carta, y afirmó que los duelos no se cierran por decreto y afirmó que Warnken debería interpelar a los criminales, incluyendo a civiles y medios de comunicación que colaboraron con la masacre, en lugar de dirigirse a las víctimas.