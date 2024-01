El Museo Británico decidió limitar sus comentarios en redes sociales, tras verse bombardeados de mensajes de chilenos que exigen que se devuelva a Isla de Pascua el moai que tienen en exhibición.

¿Qué sucedió?

Miles de mensajes como “Devuelvan el Moai“, inundaron las fotos en Instagram del Museo Británico (The British Museum), por lo que el recinto tomó la decisión de limitar los comentarios de todos sus posts.

Todos estos comentarios tomaron relevancia luego de que el tiktoker Mike Milfort, hiciera un llamado en sus videos a que el museo devolviera la figura. Tras esto, el joven dio aviso a su casi millón de seguidores que la institución había desactivado los comentarios.

“Eso significa que le está llegando. Sigamos comentándoles ‘devuelvan el moai’”, dijo a sus seguidores.

Todo esto causó gracia en algunas personas, ya recuerda a la situación ocurrida con el cantante Adam Levine de Maroon Five. Cuando después de presentarse en Viña del Mar y, hasta el día de hoy, recibe en sus redes sociales miles de comentarios de chilenos diciéndole “Mañas”, “Wena po olvidón”, “Don berrinche“, etc.

Pancho Saavedra se une al movimiento de “devuelvan el moai”

Muchos se sorprendieron cuando vieron que Francisco Saavedra se sumó a la campaña. Su comentario “Devuelvan el moai”, hasta ahora, tiene casi 3.500 me gustas y algunas respuestas.

Pero este no fue su único comentario, en otro post del Instagram del museo comentó “Devuelvan el moai, no es de ustedes”, mensaje que tiene más de 1.300 me gustas.

¿Cuál es la historia del moai del Museo Británico?

El moai llamado Hakananai’a, junto con otro llamado Hava, están en posesión inglesa desde 1868, cuando el comodoro Richard Powell llegó a la isla y robó la pieza, la cual transportó hasta Inglaterra y regaló a la reina Victoria, quien la entregó al Museo Británico.

Cuando los ingleses desenterraron el moai hace 150 años, en 1868, el cual mide 2.42m de altura y 4.2 toneladas de peso, estaba en una vivienda ceremonial, en la que le daba la espalda al mar y miraba el cráter del volcán Rano Kau, donde en épocas ancestrales los habitantes de la isla nadaban hasta un islote cercano en busca de huevos del pájaro manutara.

Cabe destacar que gobiernos pasados ya intentaron recuperar el famoso moai, pero, según afirma el diario El Mercurio, el Museo Británico se negó y alegó que no lo hacía porque no había un plan de conservación para los moai.