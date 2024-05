El pasado 10 de mayo finalizó el plazo para realizar el trámite de la declaración de impuestos de la Operación Renta 2024. El trámite, obligatorio para algunos, finalizó y el próximo 30 de mayo se termina de pagar a todos los que realizaron de manera correcta y dentro de los plazos estipulados.

Pero, hay una gran parte de la población a la que no se le aceptó su declaración y, por tanto, no recibieron el pago correspondiente en los plazos establecidos, pero no te preocupes que hay una forma de apelar para así obtener el pago.

¿Cuándo puedo rectificar mi declaración?

Si tú fuiste de los que recibiste observaciones en tu documento, tienes que saber que puedes rectificar tu declaración.

A partir del próximo 4 de junio, aquellos que no recibieron o recibieron solo una parte de su solicitud de devolución podrán rectificar su declaración y así tener oportunidad de recibir todo el pago.

Asimismo, a partir del pasado 21 de mayo, todos aquellos que recibieron observaciones podrán consultar el detalle de sus observaciones en la página web.

Para esto solo tienes que ingresar a la página del SII haciendo clic en servicios online para posteriormente cliquear en Declaración Renta, Consulta y luego en la de seguimiento.

De ser aceptado este nuevo documento, el SII no ha dado la fecha de pago para los contribuyentes. Y es que de momento solo se ha mencionado la fecha de rectificación mencionada anteriormente.

¿Qué pasa si no presente mi declaración?

Según lo que señala la información del Servicio de Impuestos Internos (SII) si no presentaste tu declaración de renta dentro del plazo legal, este generará multas e intereses a tu declaración.

Pero eso no es todo, ya que además de esto, si no lo hiciste y estabas obligado, serás citado a las unidades del SII y quedarás en los registros con una anotación tributaria de “no declarante F22” y no podrás realizar trámites importantes mediante la entidad.