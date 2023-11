Durante estas últimas semanas se ha registrado un importante aumento de enfermedades respiratorias en China, las que están afectando principalmente a niños y niñas. Diversos medios de comunicación han informado del colapso de las áreas pediátricas de algunos hospitales en varias ciudades del país, principalmente en el norte.

Ante ello, surge preocupación a nivel mundial por un nuevo virus en China que traería consigo fuertes infecciones respiratorias, tal como con el Covid-19. Por esa razón, es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) le solicitó de manera formal información detallada respecto a la situación.

Preocupación en China: “Una enfermedad respiratoria no diagnosticada”

El Programa de Monitoreo de Enfermedades Emergentes de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, ProMed, emitió una notificación en la que avisa de un brote de esta enfermedad respiratoria en menores de edad. Esta institución ya había alertado en diciembre de 2019 sobre otra enfermedad, el que terminó siendo el coronavirus.

La institución publicó en una nota editorial: “Este informe sugiere un brote generalizado de una enfermedad respiratoria no diagnosticada… No está claro cuándo inició este brote , ya que sería inusual que tantos niños se vieran afectados tan rápidamente”. Agregaron que no se registra afectación en adultos.

De todas maneras, desde ProMed adelantaron que este brote podría estar vinculado a Mycoplasma pneumoniae, más conocido como “neumonía atípica” o “neumonía ambulante”. Esto podría deberse a que es el primer invierno en China sin las estrictas medidas de confinamiento que hubo para el Covid-19, algo similar a lo que pasó en Chile con el virus sincicial este año.

China responde: Solo se trataría de gérmenes estacionales

Las autoridades de salud de China le respondieron a la OMS e indicaron que los casos de niños con neumonía o enfermedades respiratorias en la parte norte del país se debe a gérmenes estacionales típicos y no a cualquier patógeno nuevo o desconocido .

Los líderes del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Hospital Infantil de Beijing explicaron que han aumentado las consultas y hospitalizaciones por virus respiratorio sincitial (VRS), adenovirus y gripe, pero señalaron que “no eran inesperados”.

Muchos científicos han planteado que las restricciones por la pandemia crearon una especie de “brecha de inmunidad”, lo que afectó principalmente a niños que nunca se habían visto expuestos a virus respiratorios, por lo que son más propensos a sufrir enfermedades ahora con el levantamiento de las medidas sanitarias. Los virus se esparcen principalmente en escuelas.

Los síntomas del virus que afecta a China y las recomendaciones de la OMS

Según informó el medio español ABC, los síntomas registrados en esta infección respiratoria son los mismos que generalmente ocurren ante virus de este tipo, tales como:

Tos que puede durar semanas o meses

Dolor de cabeza.

Fiebre.

Irritabilidad.

Ronquera.

Fatiga.

Dolor de garganta.

Dolor o secreción de oído.

Nariz tapada por secreción de moco.

En casos graves, este puede derivar en neumonía y provocar la hospitalización. Si bien desde China indicaron que la posible neumonía podría tratarse con antibióticos, preocupa la resistencia que ha adquirido la población a estos medicamentos, por lo que sería más difícil enfrentar estas patologías. De todas maneras, no se han informado de muertes por esta enfermedad.

Bajo este escenario, la OMS aconsejó a los habitantes de China que eviten salir de sus hogares si tienen síntomas, sobre todo no enviar a sus hijos a clases en esos casos o bien utilizar siempre mascarilla. También hay que mantener la buena higiene de manos y evitar aglomeraciones. Si se tiene síntomas fuertes acudir a un pediatra o derechamente a urgencias.